ZTE es otra de las marcas que ha comenzado a probar Android 13 en sus dispositivos. La empresa anunció que sus modelos Axon 40 Ultra, Nubia Z40S Pro y Z40 Pro han recibido oficialmente una versión estable de MyOS 13. Actualmente, algunas aplicaciones no están adaptadas a Android 13 y es posible que no estén disponibles después de la actualización.

La actualización se está implementando en China Continental y según lo informó ITHome, el modelo insignia de la marca ZTE Axon 40 Ultra, por ejemplo, recibió recientemente la actualización MyOS13.0.14_A2023P basada en el sistema operativo Android 13 y MyOS 13, con un paquete de descarga de 1,79 GB.

Actualiza Android 13 de forma segura en estos dispositivos

Para evitar actualizaciones automáticas, puedes actualizar manualmente desde tu dispositivo móvil, entrando en Actualización del sistema > Menú superior derecho > Versión de prueba. Para reducir cualquier riesgo, es recomendable hacer previamente una copia de seguridad de la información importante que tengas guardada.

Si después de realizar la actualización, el móvil tarda en iniciar, no lo apagues de manera forzada, de seguro volverá a la normalidad en poco tiempo. Además, durante el inicio el dispositivo puede experimentar un poco de calor, no te preocupes, esto también suele ser normal y desaparecerá en poco tiempo. Si notas que las aplicaciones de terceros instaladas en tu móvil, dejaron de funcionar o no lo hacen correctamente, es recomendable que actualices la aplicación respectiva a su última versión.

Los detalles de la actualización

La actualización del software trae nuevos cambios y mejoras. Aquí te mostraremos los detalles:

Sistema de color de artista personalizado, admite selección de color de fondo de pantalla.

de artista personalizado, admite selección de color de fondo de pantalla. Interruptor de soporte de efecto de desenfoque gaussiano .

. El avatar de contacto o imagen de perfil admite la extracción de palabras.

Además, la nueva actualización ha optimizado muchas de las funciones, entre ellas están:

Efecto de animación más suave y cómodo .

. Icono pequeño en la parte superior de la barra de estado, estilo de icono de reconocimiento de huellas dactilares .

. La configuración de forma y color admite más controles e interfaces .

. Control de escena inteligente más preciso para mejorar la fluidez y la duración de la batería en todas las escenas. Incluye Performance Engine 5.0 .

. Mayor velocidad de instalación de aplicaciones.

de instalación de aplicaciones. Velocidad de fotogramas del juego más estable.

Ahora los usuarios que posean móviles ZTE Axon 40 Ultra y Nubia Z40S Pro y Z40 Pro tendrán más control sobre sus aplicaciones, mayor protección de datos personales y una mejor experiencia de comunicación con la nueva actualización Android 13.

