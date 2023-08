Puede que algunos no sean de este equipo, pero desde que comencé a reproducir vídeos en YouTube a 1,5x no hubo vuelta atrás. La cantidad de tiempo que ahorras mientras no te pierdes ni un detalle es alucinante, pero ¿qué pasaría si te digo que puedes ir más allá y ni siquiera perder tiempo viendo un vídeo para enterarte de qué va?

¿Cuántas veces perdemos minutos de nuestros días buscando un vídeo que nos interesa y que sea útil? En ocasiones el tiempo apremia más que nada y Google lo sabe, así que decidió tomar acción. ¿Cómo? Pues introduciendo la Inteligencia Artificial (IA) a YouTube para que resuma vídeos y te ayude a decidir qué ver.

YouTube prueba los resúmenes de vídeos generados por IA para que veas solo lo que te interesa

A través de su blog de soporte, Google reveló que está experimentando con el uso de la IA en YouTube. ¿Cómo? Haciendo que la IA sintetice el contenido de un vídeo y redacte un breve resumen sobre el tema que se trata en él.

Según Google el objetivo de esta nueva funcionalidad es generar resúmenes rápidos “que resulten más fáciles de leer y ayuden a decidir si un vídeo es adecuado para ti”. Por desgracia, YouTube no publicó imágenes que ayuden a identificar este tipo de textos generados por IA. Sin embargo, alientan a los usuarios que se los encuentren a dejar sus opiniones al respecto.

Estos resúmenes aparecerán en las páginas de visualización y búsqueda de YouTube, aunque sin reemplazar la descripción que los creadores del vídeo hayan publicado. En principio, esta característica solo estará disponible para unos pocos vídeos en inglés, así como a un número limitado de usuarios. Es normal, pues es una funcionalidad experimental.

¿Estará disponible en España? Al menos por ahora, lo ponemos en duda. Sin embargo, siempre puedes darte de alta en el programa experimental de YouTube para ser candidato a probar novedades antes que nadie. Eso sí, en ocasiones tendrás que pagar YouTube Premium para probar ciertas cosas.

Con esto, Google suma una plataforma adicional a su lista de apps compatibles con IA, una carrera en la que pisó el acelerador hace pocos meses. De hecho, ya introdujo la IA en Gmail, Meet, la Play Store y hasta en su buscador. De hecho, y por si no lo sabía, Google hasta lanzó su propio chatbot impulsado por IA: Bard.