YouTube podría tener problemas en Europa por prohibir los adblocks

YouTube empezó a tomar medidas polémicas este año, para intentar deshacerse de una vez por todas de los adblocks. Ya es un hecho de que la plataforma no dejará ver vídeos a nadie que tenga instalado un bloqueador de anuncios o no esté suscrito a YouTube Premium. Todo para obligar a los usuarios a dejar que YouTube monetice sí o sí, a costa de su experiencia.

La noticia no le ha agradado a nadie, más cuando, sumado a esto, Google decidió subir el precio de YouTube Premium. Pero no todo pinta mal en este panorama. Los habitantes de Europa podrían librarse de esta medida, gracias a las fuertes leyes de privacidad del usuario impuestas por la Unión Europea.

YouTube en la mira de la CE: su nueva política es ilegal en Europa

Varios expertos en privacidad informática están empezando a emitir quejas sobre la medida impuesta por YouTube. Alexander Hanff, uno de ellos, entrevistado por el medio The Verge, dio el aviso a la Comisión de Protección de Datos Irlandés (DPC). En su documento, afirmó que la detección de adblocks por parte de YouTube infringe las leyes de privacidad del usuario.

“Los scripts para detectar adblocks son spywares. No hay otra forma de describirlos, y estos no son aceptables si trabajan sin el consentimiento del usuario” explicó Hanff a The Verge. “Considero que cualquier despliegue tecnológico usado para espiar mis dispositivos es poco ético e ilegal en la mayoría de las situaciones”.

Otros entusiastas por salvaguardar el derecho a la privacidad digital, como Patrick Breyer, también han solicitado a la Comisión Europea investigar las medidas impuestas por Google. La gran G, por su parte, ha declarado que está dispuesta a colaborar con las organizaciones de Europa ante cualquier circunstancia.

Es el comienzo de una lucha cuyo desenlace no sabremos hasta que llegue el final. No es seguro que YouTube retire la prohibición de adblocks en Europa o se vea en la obligación de hacerlo. De cualquier modo, esta es una disputa que se llevará únicamente en este territorio. El resto del mundo continuará bajo la medida de prohibición, dejando a los usuarios la ardua tarea de saltarse este baneo de las formas que puedan.

Fuentes | BGR, The Verge