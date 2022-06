Ya ha pasado casi un mes desde que la Xiaomi Smart Band 7 fue presentada oficialmente en China. Ahora, acaba de aterrizar en el mercado español con una sorpresa interesante bajo el brazo. Además del descuento de 10 euros con que la puedes comprar durante las próximas 48 horas, la séptima generación de las pulseras inteligentes de Xiaomi ha recibido una actualización de firmware que incluye varias novedades.

Una actualización de firmware es básicamente un parche que normalmente solo corrige algunos bugs del sistema de la pulsera y quizás añade algún que otro cambio para mejorar su rendimiento. Sin embargo, en esta ocasión, la actualización de firmware de la Xiaomi Smart Band 7 sí que ha incorporado un par de nuevas funciones. Veámoslas…

Todas las novedades de la actualización 1.16.0.7 de la Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi ha comenzado a desplegar una nueva actualización de firmware para la Xiaomi Band 7 y la Xiaomi Band 7 NFC. Esta actualización llega con la versión de firmware 1.16.0.7. De acuerdo con el registro de cambios oficial, lo que añade este nuevo firmware es lo siguiente:

Corrección de los siguientes bugs y fallos : el reinicio aleatorio, la alineación del texto de las esferas del reloj integradas en la sección de alarmas y el problema del brillo tras salir de la página de pago (en la versión NFC).

: el reinicio aleatorio, la alineación del texto de las esferas del reloj integradas en la sección de alarmas y el problema del brillo tras salir de la página de pago (en la versión NFC). Opción de cambiar la intensidad de la vibración desde la propia la pulsera (primera vez que se añade a una Xiaomi Smart Band). Antes solamente se podía hacer este cambio desde la app.

(primera vez que se añade a una Xiaomi Smart Band). Antes solamente se podía hacer este cambio desde la app. Se han mejorado las esferas del reloj integradas . Ahora se abre la función correspondiente al icono que tocas. Por ejemplo, si tocas una cifra de la frecuencia cardíaca en la esfera del reloj, se abrirá la página de datos de la frecuencia cardíaca.

. Ahora se abre la función correspondiente al icono que tocas. Por ejemplo, si tocas una cifra de la frecuencia cardíaca en la esfera del reloj, se abrirá la página de datos de la frecuencia cardíaca. Nuevos recordatorios de ejercicios que te animan a cumplir tus objetivos fitness.

que te animan a cumplir tus objetivos fitness. Optimización general del sistema para un mejor rendimiento.

¡Eso es todo! Es posible que algunas de estas novedades también lleguen a las Xiaomi Smart Band de generaciones anteriores, pero no podemos asegurártelo. De todas formas, si aún no tienes la nueva Xiaomi Smart Band 7 y estás dudando sobre si dar el salto o no, te recomendamos leer este artículo con todas las diferencias entre las Xiaomi Mi Band 6 y Mi Band 7.

Fuente | Gizmochina