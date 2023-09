Como todos los meses, Google ya está por liberar un nuevo parche de seguridad para Android con varias correcciones de vulnerabilidades. Por supuesto, los fabricantes se han puesto manos a la obra para distribuirlo rápidamente entre sus dispositivos y Xiaomi no es la excepción.

La marca china ya está lista para enviar la actualización a diferentes smartphones, que la recibirán en los próximos días. ¿Cuáles son? ¿Está tu teléfono en la fila? Averígualo a continuación con la lista de todos los Xiaomi que recibirán un parche de seguridad en septiembre de 2023 para Android y MIUI.

Estos Xiaomi recibirán un parche de seguridad en septiembre de 2023

A través de su web trust.mi.com, Xiaomi reveló la lista de dispositivos que recibirán un parche de seguridad de Android este mismo mes. Otros puede que lo hagan más adelante, aunque por ahora nos quedaremos solamente con los listados.

¿Cuántos serán? En total hay 69 terminales confirmados para esta actualización, una cifra bastante amplia a nuestro parecer. Al actualizar, tu dispositivo será un poco más seguro, pues se aplicarán distintas correcciones a vulnerabilidades conocidas que todavía no estaban cubiertas. ¿Mejorará el rendimiento? Honestamente, no debería ser algo que cambie que una actualización de seguridad, pero estar mejor protegido ya es algo positivo, ¿cierto?

Entonces, ¿cuáles son los Xiaomi que recibirán el parche de seguridad de septiembre de 2023 para Android? Estos que listamos a continuación.

Móviles y tablets Xiaomi que recibirán parche de seguridad de Android en septiembre de 2023

Xiaomi 13.

Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 Pro Dimensity.

Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S Pro.

Xiaomi 11T.

Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T.

Xiaomi MIX Fold.

Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Xiaomi Pad 5 Pro.

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Xiaomi 12S.

Xiaomi Civi.

Xiaomi Mi 10S.

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi 11.

Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi CIVI 1S.

Xiaomi CIVI 2.

Xiaomi MIX Fold 2.

Móviles y tablets Redmi que corregirán vulnerabilidades con el parche de septiembre de 2023

Redmi K40.

Redmi 9C.

Redmi K40 Gaming.

Redmi Note 8 (2021).

Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 9T.

Redmi Note 10 Pro.

Redmi 10A.

Redmi K50 Ultra.

Redmi Note 11T 5G.

Redmi Note 11S.

Redmi 10C.

Redmi K40 Pro.

Redmi K40 Pro+.

Redmi K50G.

Redmi 9T.

Redmi K30 PRO.

Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Redmi K50 Pro.

Redmi Note 10.

Redmi K60.

Redmi K40S.

Redmi Note 11S 5G.

Redmi Note 11 Pro+.

Redmi Note 11 4G.

Redmi 10 2022.

Redmi 10 Prime.

Redmi 10.

Redmi K60 Pro.

Redmi Pad.

Smartphones de POCO que actualizarán su parche de seguridad en septiembre de 2023

POCO M4 Pro 5G.

POCO M4 Pro.

POCO C50.

POCO F4 GT.

POCO X5 5G.

POCO F4.

POCO X3 Pro.

POCO X4 Pro 5G.

¿Cuándo recibirá tu Xiaomi la actualización con el parche de septiembre de 2023?

Como ya adelantamos arriba, la actualización debería estar disponible a lo largo de este mes. Las fechas exactas no las sabemos y seguramente dependerá de la prioridad que tenga cada dispositivo. Además, es posible que en algunas regiones la actualización tarde un poco más, especialmente si hablamos de dispositivos para países en específico.

Eso sí, si tu móvil o tablet de Xiaomi está en la lista, ten la seguridad de que el parche llegará en algún momento de las próximas semanas. Y si te preguntas, ¿por qué hay dispositivos de la actual generación que no están? Te invitamos a mantener la calma. Ciertamente en la lista no aparecen dispositivos como los Xiaomi 13 Pro, ningún Redmi Note 12 o las Xiaomi Pad 6, pero eso no significa que se quedarán fuera.

Xiaomi también los actualizará con total seguridad, aunque puede que lo haga un poco más adelante. Eso, o sencillamente decidieron no listarlos porque es demasiado obvio que el parche llegará sí o sí, así que nadie debería dudar.