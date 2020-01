Por si no lo sabías, Xiaomi tiene una serie de smartphones que no usan la capa de personalización de la empresa, MIUI. Hablamos de los móviles Xiaomi Mi A que pertenecen al programa Android One, el cual busca ofrecer una experiencia Android pura. Es decir, no tienen capas de personalización, por lo que teóricamente deberían actualizar más rápido a las nuevas versiones de Android.

Pues bien, mientras que la mayoría de móviles Xiaomi con MIUI ya están recibiendo Android 10 (incluso algunos modelos viejos como el Xiaomi Mi 8), los Xiaomi Mi A3 y Mi A2 todavía no. Aunque no tenemos información sobre la fecha exacta de llegada de las actualizaciones, Xiaomi ya ha subido las fuentes del kernel para la actualización a Android 10 de los Mi A2 y Mi A3, lo que significa que la actualización ya está en camino.

¿Por qué los Xiaomi Mi A3 y Mi A2 están tardando en actualizar a Android 10?

Para Xiaomi debería ser mucho más fácil actualizar un dispositivo con Android One que uno con MIUI, ya que no tienen que adaptar ninguna capa de personalización a la nueva versión del sistema operativo. Sin embargo, y pese a que uno de los atractivos de los móviles con Android One son las actualizaciones más rápidas, los Xiaomi Mi A3 y Mi A2 serán de los últimos dispositivos de Xiaomi que recibirán Android 10.

Es evidente que Xiaomi no está poniendo todo el cariño que ha puesto en MIUI en sus móviles con Android One. De una forma u otra, están haciendo ver a sus usuarios que, si quieren las últimas novedades de Android, un Xiaomi con MIUI es mejor que uno con Android One. Así, la marca china está desperdiciando todo el potencial del programa creado por Google, sobre todo si consideramos que los móviles con Android One de otras marcas ya han recibido Android 10 (como la mayoría de teléfonos Nokia).

Ahora que están disponibles las fuentes del kernel para su actualización a Android 10, por lo menos ya sabemos que los Mi A2 y Mi A3 recibirán la nueva versión de Android muy pronto.

Fuente | XDA-Developers