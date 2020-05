El catálogo de dispositivos para el hogar de Xiaomi continúa creciendo, especialmente el del nicho del entretenimiento. Hace poco presentaron su nueva barra de sonido bajo la marca Redmi, la primera en más de un año, y a un precio excelente. Ahora, el turno es para una nueva Smart TV, porque Xiaomi acaba de lanzar una Mi TV de 43 pulgadas a un precio increíble.

Xiaomi Mi TV E43K, una Smart TV con grandes especificaciones y bordes casi inexistentes

Las Smart TV de Xiaomi están ganando terreno en China a una velocidad vertiginosa, y de hecho muchos usuarios las consideran una inversión sin igual. Todo ello lo han logrado copiando la misma fórmula de sus móviles Android: gran rendimiento, calidad de construcción y precios bajos.

Pero, ¿Xiaomi ya no tenía varias Smart TV similares? No una, sino tres más antes de esta. Todas mantienen precios increíbles, pero las diferencias entre ellas están bien definidas. ¿Qué distingue a este modelo del resto? Que la Mi TV E43K no cuenta con Bluetooth integrado y por eso tiene un mando a distancia por infrarrojos, aunque ello también limita la conectividad de periféricos como teclados y ratones.

Especificaciones de la Xiaomi Mi TV E43K

Respecto a sus otras especificaciones, la nueva Xiaomi Mi TV E43K tiene una pantalla 43″ con una resolución Full HD (1920 × 1080 píxeles). La Smart TV cuenta con un diseño sin bisel para ofrecer una experiencia más inmersiva. Además, la Mi TV E43K equipa un procesador de doble núcleo, 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento.

Aparte, la Xiaomi Mi TV E43K llega con sonido DTS, conectividad WiFI, y Chromecast integrado para transmitir contenido desde tu móvil sin necesidad de cables. ¿Y las interfaces cableadas? La E43K llega con 2 puertos HDMI, conector Ethernet, conexión A/V, 2xUSB 2.0, y S/PDIF para audio digital.

Esta Smart TV cuenta con PatchWall, la capa de personalización para Android TV de Xiaomi. Al estar certificada por Google, cuenta con acceso a la Play Store y demás servicios de Google.

Precio y disponibilidad de la Smart TV Xiaomi Mi TV E43K

La nueva Smart TV de Xiaomi llega a China con un precio de 1099 yuanes (unos 150 euros al cambio), y está disponible en Youpin. ¿Llegará a España? No sabemos si llegará al mercado español y al resto del mundo, pero de hacerlo, dudamos que sea pronto.

Igualmente, si la Mi E43K llegase a territorio español oficialmente, probablemente lo haga con un precio alrededor del doble, o unos 250€ como mínimo. Aunque pronto podríamos verla a través de tiendas importadoras chinas, ¿le darías una oportunidad?