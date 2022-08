Una vez más, Xiaomi demostrando porque es uno de los más grandes dentro del mundo de la tecnología. Y es que, si ya te parecía abrumadora la cantidad que lanzamientos que ha realizado en tan poco tiempo, entonces será mejor que te sientes para que te hable sobre el nuevo robot de Xiaomi.

Entre los novedosos lanzamientos presentados por la empresa, se encuentra, sorpresivamente, un robot llamado CyberOne. El cual, como ya te habrás dado cuenta, tiene un aspecto muy similar al Tesla Bot que presentó Elon Musk hace un tiempo.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el primer robot biónico humanoide de Xiaomi.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022