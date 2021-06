De todos los mods de WhatsApp que existen, hay uno que se ha vuelto muy popular en los últimos meses y es GBWhatsApp. Esta versión modificada de WhatsApp te permite usar dos cuentas a la vez, ocultar el doble check y tu última conexión, descargar estados, desactivar las llamadas, bloquear tus chats con una contraseña y disfrutar de muchas otras funciones que la app oficial no tiene.

Pero poder usar estas funciones geniales conlleva un gran riesgo: tu cuenta de WhatsApp puede ser baneada permanentemente por usar GBWhatsApp en vez de la aplicación oficial. Esto no es algo nuevo, pues en el pasado WhastsApp ya ha suspendido cuentas por usar mods. Sin embargo, ahora WhatsApp ha lanzado una advertencia directamente dirigida a los usuarios de GBWhatsApp.

WhatsApp avisa: baneará tu cuenta por usar GBWhatsApp u otro mod

Algunos usuarios de GBWhatsApp han recibido la siguiente advertencia de WhatsApp:

“No intentes enviar mensajes masivos, mensajes automáticos o llamadas automáticas a través de WhatsApp. WhatsApp utiliza tanto la tecnología de aprendizaje automático como los informes de los usuarios para detectar y prohibir las cuentas que envían mensajes no deseados. Esto incluye el contacto sistemático de los usuarios en formas que no desean. Además, no crees cuentas o grupos de forma no autorizada o automatizada, ni utilices versiones modificadas de WhatsApp“.

Además, en su sección de preguntas frecuentes, WhatsApp dice lo siguiente:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

En pocas palabras, WhatsApp no quiere que uses su plataforma de formas no previstas, por lo que no deberías usar ningún tipo aplicación que modifique la app original. Esto incluye GBWhatsApp y todos los otros mods de WhatsApp.

Si los sistemas de WhatsApp te pillan usando un mod, tu cuenta será baneada en el acto y para siempre. Solo podrás volver a usar WhatsApp con un nuevo número de teléfono.

El baneo no es el único riesgo: también te pueden hackear

Los mods no son aplicaciones del todo legales, por lo que no se distribuyen en las tiendas oficiales (Google Play Store). Para descargar un mod como GBWhatsApp debes ir a Internet y descargar su APK desde una página web desconocida.

Esto permite que los hackers y cualquier persona maliciosa inyecte a estos mods malware para dañar tu teléfono, robar tu cuenta de WhatsApp o espiar tu móvil, y los publiquen en su página web aparentemente inofensiva. Por ello, no recomendamos la descarga ni el uso de mods de WhatsApp.

Si ya usas uno de estos mods, aquí tienes un tutorial de cómo volver de GBWhatsApp o WhatsApp Plus a la app oficial. Sirve también con otros mods de WhatsApp.