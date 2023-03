Una de las peores cosas de WhatsApp son las llamadas de desconocidos. Cualquiera que tenga tu número de teléfono puede hacerte una llamada a través de WhatsApp y molestarte sin escrúpulos. La única manera de evitar que eso ocurra es bloquear el número en WhatsApp que no es contacto. Sin embargo, esa solución puede ser un tanto radical si la persona que te está llamando termina siendo no del todo desconocida para ti y quieres contactarla luego.

WABetaInfo descubrió en la última beta de WhatsApp para Android que la app de mensajería está trabajando en una solución para este problema. Se trata de la función «Silenciar llamadas de desconocidos» que no bloqueará las llamadas de números desconocidos, pero sí las silenciará automáticamente para que no te molesten. Así, evitarás que un desconocido te interrumpa y que las llamadas spam te amarguen la vida.

Las llamadas de desconocidos se han vuelto muy comunes en WhatsApp en los últimos meses por culpa de las Comunidades. Y es que el número del creador de una comunidad siempre está visible para todos los integrantes, por lo que cualquiera podría hacerle una llamada sin consultarle ni avisarle.

La nueva función en la que está trabajando WhatsApp permitirá silenciar las llamadas de desconocidos de forma automática. Se encontrará en los ajustes de WhatsApp y, aunque hará que tu móvil deje de sonar o vibrar cuando se reciba una llamada desconocida por WhatsApp, la llamada seguirá apareciendo en el registro de llamadas y en el centro de notificaciones por si quieres contactar luego al número que te llamó.

Si bien las llamadas spam en WhatsApp no son muy comunes, en algunos países como India muchos usuarios han comenzado a reportar llamadas por WhatsApp de estafadores que buscan robar información personal y confidencial para obtener beneficios económicos. Así que podríamos decir que esta nueva función de WhatsApp llegará justo a tiempo.

Have you ever received a spam call on WhatsApp?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 14, 2022