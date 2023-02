WhatsApp está trabajando en una nueva función llamada transcripción de notas voz, la que permitirá a los usuarios convertir el contenido de audio de los mensajes de voz en texto legible. Esta función se encuentra en desarrollo para dispositivos iOS y se lanzará en una futura actualización.

Según un informe de WABetaInfo, la grabación de voz no se enviaría a WhatsApp para su transcripción, sino que Apple la proporcionará localmente en sus dispositivos. Además, los mensajes grabados durante la transcripción ayudarán a Apple a mejorar su tecnología de reconocimiento de voz, según afirma el informe. La transcripción o conversión de audio a texto ocurrirá en una sección separada que se titulará «Transcripción».

Cuando un mensaje se transcriba por primera vez, se guardará localmente en la base de datos de WhatsApp y los usuarios podrán acceder a las transcripciones más adelante. La función de transcripción de notas de voz de WhatsApp, será una función opcional. Aquellos interesados ​​en usar la función deberán optar por proporcionar un permiso especial.

WABetaInfo informó, acerca de la nueva función de WhatsApp en Twitter, “las transcripciones se elaboran localmente en el dispositivo mediante la descarga de paquetes de idiomas relevantes y nunca se comparten con WhatsApp o Apple, por lo que sigues siendo el único que puede escucharlas”. Es decir, la nueva función mantendrá el cifrado de extremo a extremo.

We'll finally be able to transcribe voice notes on WhatsApp in the future 🎤🔤

Transcriptions are elaborated locally on the device by downloading relevant language packs and are never shared with WhatsApp or Apple so you’re still the only that can listen to them 🔐 https://t.co/lOVuCPPQyA pic.twitter.com/mboVCF9uyz

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 8, 2023