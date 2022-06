La edición de mensajes en WhatsApp es una de las características más solicitadas por los usuarios desde hace muchos años. Es una opción disponible en Facebook, Instagram, Discord y en muchas otras redes sociales, pero principalmente en Telegram, su rival directo.

Sin embargo, por alguna razón Meta todavía no agrega esta funcionalidad a WhatsApp, aunque esto podría estar por cambiar en breve. Una filtración apunta a que pronto WhatsApp permitirá editar mensajes enviados, aunque debes cogerlo con pinzas porque ya ha pasado antes. ¿Será que ahora sí? Esto es lo que sabemos.

La edición de mensajes enviados podría llegar a WhatsApp, pero no sabemos bajo qué condiciones

Razones para editar mensajes de WhatsApp hay más que suficientes: una errata al escribir, agregar matices, expandir la información de un mensaje para hacerlo más comprensible, por gastar una broma y hasta para manipular al otro haciéndole creer que está loco y leyó mal. Por favor no hagas lo último, pero el hecho es que la edición de mensajes en WhatsApp puede prestarse hasta para eso.

Quizás esa sea la razón para no permitir la edición de mensajes y por ello WhatsApp se ha negado a darnos esa opción durante años. Actualmente, lo más que puedes hacer es borrar un mensaje (si lo has enviado hace menos de una hora) y enviar otro nuevo. Esto no está del todo mal, pero definitivamente es una opción insuficiente.

Ahora, desde WABetaInfo anuncian que redescubrieron la opción de editar mensajes en el código de una de las versiones beta de WhatsApp. Redescubrieron, porque hace 6 años se dio el primer avistamiento a esta funcionalidad, pero luego no se supo más de ella.

La edición de mensajes en WhatsApp se activa al hacer un toque prolongado sobre el mensaje que quieres cambiar. Una vez hagas esto, se desplegará un menú con la opción «Editar» entre las disponibles. Presiónalo y la aplicación te permitirá modificar el texto del mensaje y volverlo a enviar.

¿Cuándo podrás editar mensajes en WhatsApp y durante cuánto tiempo?

Tomando en cuenta que el borrado de mensajes de WhatsApp solamente dura una hora, no nos parecería extraño que los desarrolladores hagan algo similar con la edición. Todavía no hay nada confirmado al respecto, pero no sería descabellado, lo mismo que mostrar un aviso de que el mensaje se ha modificado.

¿Cuándo llegará esta funcionalidad al WhatsApp de tu móvil con Android o iOS? No lo sabemos, pero últimamente las filtraciones provenientes de WhatsApp Beta no tardan demasiado en implementarse en la versión estable. Aun así, no queremos asegurar nada, porque esta funcionalidad tiene mucho tiempo corriendo entre nosotros sin que finalmente se habilite.