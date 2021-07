¿Eres fan de jugar Warframe durante horas? Entonces esta noticia te encantará. Durante la TennoCon 2021 se anunciaron muchísimas novedades sobre este shooter online y entre ellas están tres características muy esperadas: Warframe llegará a Android, tendrá cross-play y cross-save.

Pese a tener 8 años en el mercado, Warframe es un juego con un fandom enorme que todavía tiene muchas horas de diversión para ofrecer. En Digital Extremes (sus desarrolladores) lo saben y por ello siguen lanzando novedades cada poco para este popular free-to-play de ciencia ficción.

¿Lo último que sabemos al respecto? En la TennoCon 2021 mostraron un vídeo de más de 1 hora en el que detallaron algunas novedades que recibirá Warframe en próximas actualizaciones. ¿La más importante para nosotros? Warframe pronto contará con una versión para móviles, una característica muy demandada entre los usuarios.

En el vídeo principal mostraron a un usuario jugando Warframe desde un iPhone 12, dejando ver los primeros detalles de cómo se verá la interfaz del juego y la calidad gráfica. El juego se ejecutaba con muchísima soltura, un indicativo de que el desarrollo va viento en popa. Ojo, sabemos que no podría esperarse menos de un móvil tope de gama, pero una cosa que caracteriza a Warframe es su rendimiento en diferentes plataformas, incluso en la limitada Nintendo Switch.

En el vídeo también se hace mención a Android, por lo que es un hecho que este juego llegará en su versión móvil a los dos sistemas operativos más utilizados actualmente. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos, pero algunas páginas especializadas hablan de que será este mismo año.

