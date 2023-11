Vodafone aumenta sus tarifas en 2024, estos son los nuevos precios

Aunque Vodafone ya implementó el aumento de tarifas en relación con el IPC a principios de 2023, en el próximo año, los usuarios de la compañía volverán a experimentar un incremento adicional en sus costes. Recientemente, la empresa ha notificado a sus clientes sobre el nuevo aumento que experimentarán las tarifas a partir de enero de 2024.

Según la explicación proporcionada por la compañía, el ajuste de precios conforme al IPC interanual promedio se llevará a cabo específicamente el 1 de enero de 2024. No obstante, es importante destacar que los clientes no tendrán derecho de solicitar gratis la rescisión del contrato debido a este nuevo incremento.

Vodafone aumenta sus tarifas en 2024

Vodafone, uno de los líderes en el mercado de telecomunicaciones en España, ha comunicado un próximo ajuste en sus tarifas a partir del 1 de enero de 2024. Esta vez, con un incremento del 4,38%, basado en el Índice de Precios de Consumo interanual (IPC) calculado desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023.

La medida impactará a los clientes con servicios de fibra y/o móvil en contrato, incluyendo tarifas actuales y antiguas, aunque las tarjetas prepago, paquetes de TV independientes y servicios adicionales como Super WiFi y multiSIM quedan exentos.

Vodafone especifica que el aumento se aplicará al precio oficial de la tarifa, pero los descuentos o promociones vigentes se mantendrán. En cuanto a las tarifas móviles ilimitadas, se registrarán aumentos de 1,20 euros para ilimitada Básica, y 1,60 euros para ilimitada Max. También habrá un aumento de 70 céntimos para yu.

En cuanto a la fibra, se observarán incrementos de 1,50 euros para 600 Mbps y 1,90 euros para 1.000 Mbps. Al unir fibra y móvil, los 50 GB de la tarifa yu aumentarán en 2 euros. La tarifa One ilimitada Básica, con datos ilimitados a 10 Mbps, subirá 2,30 euros, y la tarifa One ilimitada Max, con datos ilimitados 5G, aumentará 2,60 euros. One ilimitada Duo verá un incremento de 3,30 euros, y Hogar ilimitable subirá 4,30 euros mensuales. Las líneas adicionales tendrán un aumento de hasta 1 euro.

Estos son los nuevos precios de Vodafone

Las condiciones de las tarifas Vodafone actuales, en vigor a partir del 1 de enero de 2024, se presentan en detalle en las siguientes tablas:

Tarifas móviles de contrato Vodafone

Llamadas Internet yu Minutos ilimitados 50 GB por 17,70 euros Ilimitada Básica Minutos ilimitados GB ilimitados por 28,20 euros (velocidad máxima de 10 mbps) Ilimitada Max Minutos ilimitados GB ilimitados por 37,20 euros (velocidad máxima de 5G)

Líneas móviles adicionales 200 minutos

15 GB

11,30 euros Minutos ilimitados

GB ilim a 10 mbps

16,90 euros Minutos ilimitados

GB ilim 5G

22,60 euros

Combinados de fibra + móvil Vodafone

Móvil Fibra Solo fibra – 600 megas por 34,90 euros 1000 megas por 46,20 euros Yu móvil + fibra Min ilimitados

50 GB 300 megas por 46,00 euros Vodafone One ilimitada Básica Min ilimitados

GB ilimitados a 10 mbps 600 megas por 55,20 euros 1000 megas por 66,50 euros Vodafone One ilimitada Max Min ilimitados

GB ilimitados 5G 600 megas por 62,00 euros 1000 megas por 73,30 euros Vodafone One ilimitada Duo 2 líneas min ilimitados

GB ilimitados 5G 600 megas por 78,90 euros 1000 megas por 90,20 euros Vodafone One Hogar ilimitable 2 líneas min ilimitados

GB ilimitados 5G 1000 megas por 101,50 euros (+ OneNumber, + SecureNet)

Impacto del aumento de precios

El aumento de precios de Vodafone tendrá un pequeño impacto en los bolsillos de los consumidores españoles. Este nuevo aumento de precios no es tan significativo como para provocar una migración de clientes hacia otras operadoras. Sin embargo, el mercado de la telefonía móvil en España se está volviendo cada vez más competitivo, con una mayor oferta de tarifas y una mayor atención a las necesidades de los clientes.

Pero si decides cancelar, ten en cuenta que afrontarás una penalización debido al compromiso de permanencia. Este cargo se debe al ajuste de precios por IPC, que, según Vodafone, no autoriza a cancelar el contrato. La cláusula contractual se altera por factores como el aumento del IPC, de la energía, costes, servicios y proveedores, y la reducción constante de los precios de la telefonía móvil, disminuyendo la inversión en infraestructuras para nuevas tecnologías como el 5G+.

Vodafone España reduce sus ingresos un 1,8%

En el transcurso del primer semestre fiscal, los ingresos de Vodafone España experimentaron una disminución del 1,8%, alcanzando los 1.929 millones de euros. Este descenso se atribuye principalmente a la intensa competencia en el segmento ‘low-cost’, una base de clientes más reducida y la reducción de tarifas de terminación móvil. Los ingresos generados por servicios también registraron una caída del 2,8%, situándose en 1.731 millones de euros.

A pesar de estos desafíos, la compañía logró un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 394 millones de euros, reflejando una disminución del 11,46% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Factores fiscales y costes energéticos influyeron en la disminución del margen Ebitda en 2,3 puntos porcentuales.

Con el próximo aumento de precios anunciado por Vodafone, ¿cómo te afectará? Desde tarifas móviles hasta servicios de fibra, parece ser un pequeño incremento, pero aun así podría impactar en tu presupuesto.

Fuente | Vodafone