Más allá de las comparaciones, hay que admitir que ningún sistema operativo es perfecto. Y eso ha quedado demostrado una vez más con el bombardeo de videollamadas de spam que están recibiendo los usuarios de iPhone a través de FaceTime. Según cuentan los usuarios afectados, durante las horas de la noche pueden recibir hasta 20 videollamadas seguidas en FaceTime de grupos de personas con números que nunca antes habían visto.

Los responsables de este spam llaman hasta a 31 números a la vez, por lo que si rechazas una de estas llamadas, de seguro te caerá otra inmediatamente después. ¿Y para qué llaman? Para bromear o, mejor dicho, molestar. Algunos dicen que estas bromas se originaron en TikTok. En todo caso, el problema aquí es que FaceTime no tiene la capacidad de aceptar solo las llamadas procedentes de tu lista de contactos. Y lo peor de todo es que para poder bloquear estas videollamadas grupales no será suficiente con bloquear a un solo número; tendrás que bloquear a todos los números del grupo manualmente, uno por uno.

Esto lleva sucediendo desde hace ya casi un año, tal como reporta un usuario en el foro para la comunidad de iOS, pero en las últimas semanas la frecuencia de este spam telefónico se ha incrementado a niveles insospechados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué ha hecho Apple para remediar esta situación? Te lo contamos a continuación.

¿Por qué me llaman por FaceTime un montón de desconocidos?

Los bromistas que han inundado a FaceTime con spam tienen un truco bastante peculiar para bombardear con videollamadas grupales a un gran número de personas sin tener que comenzar ellos mismos las llamadas. El truco consiste en iniciar una videollamada grupal con una gran cantidad de números desconocidos y colgar inmediatamente, de modo que ninguno de los involucrados pueda saber quién estaba llamando. Esto hace que a las personas, al ver que han perdido una videollamada grupal, les pique la curiosidad por saber quién era y llamen de vuelta a todo el grupo.

Ahora bien, luego de hacer esto, las personas se darán cuenta de que se trata de spam, por lo que también colgarán inmediatamente. Así pues, se forma una cadena interminable de personas que pierden videollamadas y personas que llaman devuelta y cuelgan rápida y misteriosamente. ¿Pero los responsables de estas bromas no contestan las videollamadas? Esa es la peor parte. Muchas veces no hay ninguna persona al otro lado de la videollamada: solo verás cosas inquietantes como arte espeluznante pintado sobre una pared o una bañera con agua derramándose.

Así que hay que tener mucho cuidado con los niños que usan iPhone o iPad, pues es muy probable que, si reciben una de estas videollamadas, las contesten sin saber nada de esto. Además, no hay forma de saber cuál es la intención real de estos “bromistas” de FaceTime. Debes tener en cuenta que cualquiera que sepa tu número o correo electrónico (que se te puede haber filtrado en Internet de diversas formas) asociado a tu dispositivo iOS te podrá incluir en una videollamada de FaceTime, quieras o no.

Cómo bloquear las videollamadas SPAM de FaceTime en tu iPhone o iPad

Ya ha pasado casi un año desde que se reportó formalmente esta situación en los foros de iOS y Apple no ha hecho absolutamente nada. Todavía, los números solo pueden bloquearse de uno en uno en FaceTime y, aunque apliques esta tediosa solución, los números bloqueados pueden reaparecer en una videollamada grupal iniciada por otra persona que aún no has bloqueado. Dado el funcionamiento en cadena del spam en FaceTime que te explicamos antes, vas a tener que bloquear todos los números que veas de un grupo con números desconocidos.

Y no, en FaceTime no se puede bloquear masivamente un lote de números. La única forma de bloquear contactos en FaceTime es la siguiente:

Entra en Configuración > FaceTime .

. Selecciona Contactos bloqueados .

. Ve hacia abajo y toca en Agregar nuevo .

. Elige el contacto que quieres bloquear.

Por otra parte, ten en cuenta que no hay forma de limitar las llamadas entrantes solo a los contactos, lo que significa que si recibes una cantidad abrumadora de llamadas de spam y no te das abasto con el bloqueo de números, la única solución permanente puede ser tomarte un descanso de FaceTime. Es decir, desactivar esta función. Para ello, basta con ir a Configuración > FaceTime y apagar el interruptor de FaceTime.

Sinceramente, nos parece que esta solución radical es innecesaria cuando Apple puede permitir el bloqueo masivo de contactos o lanzar una opción de solo aceptar videollamadas de tus contactos. Pero bueno, estas son las soluciones que hay por ahora. Esperemos que la marca de la manzana pronto responda a sus usuarios por este tema.

Fuente | PhoneArena