En qué app puedes ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga

La fanaticada siempre se emociona cuando se acerca una fecha como la de hoy, 28 de octubre debido a que son días como hoy los que nos muestran lo bonito que es el fútbol. El día de hoy se llevará a cabo el encuentro clásico de LaLiga, Real Madrid vs. Barcelona y nosotros en Androidphoria nos encargaremos de decirte por cuáles plataformas podrás disfrutar de este maravilloso partido.

¿Dónde puedo ver el clásico de la LaLiga este 28 de octubre?

Si tienes DAZN, Movistar u Orange, pues este es tu día de suerte, ya que las 3 plataformas estarán transmitiendo el juego del Real Madrid vs. Barcelona este 28 de octubre. Bueno, en realidad solo DAZN será el que transmita el juego, pero tanto Movistar como Orange incluyen los servicios de DAZN en sus planes de usuarios.

Y si no cuentas con una suscripción a ninguno de estos servicios, pero aun así de verdad quieres ver el clásico y los demás partidos de LaLiga, pues DAZN tiene una oferta que no puedes rechazar. Estamos hablando de su nuevo plan llamado DAZN LaLiga, el cual tiene un coste de 18,99 €, el cual es mucho más económico que el resto de sus planes.

Este plan de DAZN LaLiga, solamente transmite encuentros de la 1ª división española y los reportajes de estos. Si te interesa o quieres saber más sobre este plan te dejamos un enlace a la página oficial de DAZN. También puedes averiguar más sobre la plataforma descargando su aplicación con el botón de descarga que te dejamos acá abajo.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido del Real Madrid vs. Barcelona?

Como ya te mencionamos antes, el clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga se llevará a cabo el día de hoy 28 de octubre a las 16:15, hora de España, en el estadio Lluís Companys del distrito Sants-Montjuïc, en Barcelona. Eso quiere decir que en lugares como México y Estados Unidos el partido se emitirá a las 8:15 horas. En Venezuela, Bolivia y Chile se podrá ver el clásico a las 10:15 horas.

Este será el primer clásico en la historia de Montjuïc y a pesar de que no es un juego decisivo porque estamos aún en etapas muy tempranas de LaLiga, si será un encuentro lleno de emociones, ya que el ganador de este clásico de LaLiga se colocará en la cima de la tabla. La alineación madridista llega como líder con 25 puntos tras vencer a Sporting Braga y empatar ante Sevilla. Mientras que el cuadro de Xavi Hernández está 1 punto por detrás gracias a su victoria contra el Athletic Club.

Ahora que sabes en qué app puedes ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga te invitamos a que no te pierdas este prometedor encuentro deportivo. Eso sí, te recomendamos que no utilices ninguna app pirata para ver el partido, recuerda que LaLiga ha estado bloqueando webs de piratería y apps ilegales para ver fútbol. Así que será mejor aprovechar esta oferta de DAZN y ver el clásico sin interrupciones.