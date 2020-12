Si uno se pone a pensar ahora en las mejores apps para transmitir vídeos en directo, seguramente Periscope no figuraría. Sin embargo, esta aplicación que Twitter compró hace 5 años fue pionera en su momento del streaming. Por muchas razones, no ha logrado mantenerse vigente y ya muy pocas personas la usan, por lo que la red social del pajarito ha anunciado su cierre definitivo.

En un comunicado, Twitter informó que Periscope dejará de funcionar en marzo 2021, pero que desde este mismo momento ya no está aceptando nuevos registros. Es decir, si tienes una cuenta en Periscope, podrás seguir usando la app hasta marzo de 2021. Pero si no eras usuario, ya no puedes usar Periscope. ¿Por qué Twitter ha tomado esta decisión? Te lo contamos a continuación.

¿Por qué Twitter ha decidido cerrar Periscope?

El anuncio del cierre de Periscope era algo previsible que todos estábamos esperando. Desde hace tiempo, la aplicación se había quedado obsoleta frente a rivales de peso como Twitch y YouTube. Esto provocó una fuerte migración de los usuarios de Periscope a plataformas más modernas. Así pues, la comunidad de Periscope se redujo notablemente en los últimos años hasta el punto que la app actualmente no genera ingresos ni para cubrir sus propios costes de mantenimiento.

De hecho, en el comunicado oficial, Twitter explica que las razones del cierre de Periscope son la disminución de su uso y el constante aumento de los costes de mantenimiento. Y es que, claro, si la app no tiene una base de usuarios lo suficientemente grande para mantenerse a sí misma, Twitter tiene que hacerse cargo de su mantenimiento y solo pierde dinero en una app que actualmente no le genera ningún tipo de ganancia.

¿Qué queda ahora para los usuarios de Periscope?

Si eras usuario de Periscope, ahora no te queda otra que buscar alternativas. Pero, antes de nada, debes saber que tienes hasta marzo de 2021 para descargar tus vídeos y datos de Periscope. Luego del cierre, la web oficial de Periscope seguirá activa, pero solo para mostrar los vídeos públicos que se han subido hasta ahora.

Asimismo, es importante mencionar que, de aquí al cierre, Periscope será menos estricto con los requisitos para ser un Superpresentador, que es el término usado en la app para los usuarios selectos que pueden cobrar las propinas que les dan sus seguidores. Estos Superpresentadores tienen hasta el 30 de abril de 2021 para terminar de cobrar sus propinas.

Ahora bien, en cuanto a alternativas a Periscope, las más populares son Twitch y YouTube. Sin embargo, si quieres una solución de la misma compañía, no olvides que Twitter en 2016 lanzó una función para transmitir vídeos en directo llamada Twitter Live con “tecnología de Periscope”. Así que, técnicamente, la experiencia más similar a Periscope la encontrarás en Twitter Live. Si te interesa, en este artículo te explicamos cómo hacer una transmisión en directo desde Twitter.

