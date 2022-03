A principios del 2022 ya se conocía que el clásico Total War: Medieval II llegaría a Android y esto ya es una realidad. De hecho, Total War: Medieval II ya está disponible en la Play Store y se espera que todos los usuarios de Android ya puedan jugar esta versión de Total War en abril de este mismo año.

Este lanzamiento de Total War: Medieval II forma parte de la estrategia de Feral Interactive de sacar versiones para dispositivos móviles de estos juegos clásicos. Toma en cuenta que Feral Interactive es quien está lanzando de la saga Total War de Sega en dispositivos móviles. Además, debes considerar que Feral Interactive ya ha sacado ROME: Total War Barbarian Invasion para Android.

Total War: Medieval II ya estará disponible en Android

Total War: Medieval II es el lanzamiento de Feral Interactive que le sigue a ROME: Total War Barbarian Invasion. Además, al igual que como pasó con ROME: Total War, Medieval II también tiene algunas mejoras y un diseño bastante atractivo para móviles.

Este juego de la saga Total War es un clásico que salió en el año 2006 y es posible que ahora sea bastante popular en móviles. En Total War: Medieval II las batallas serán en tiempo real. Además, los jugadores de Total War: Medieval II tendrán que desarrollar estrategias y ejecutarlas por turnos.

A lo largo de este juego podrás desbloquear hasta 17 facciones y convertirlas en grandes potencias si tus medidas de gobierno son acertadas. Entonces, en este juego no solo debes desarrollar estrategias de batalla, sino que también debes gobernar una civilización.

Debes saber que Total War: Medieval II estará disponible en 8 idiomas, incluido el español. Además, este juego ocupará 4,3 GB de almacenamiento en tu dispositivo móvil y estará disponible para la mayoría de móviles con Android 9 o superior.

También es importante que sepas que Total War: Medieval II no será un juego gratuito, de hecho, este juego tendrá un precio aproximado de 14,99 dólares tanto en Android, como en iOS. De cualquier forma, si Total War: Medieval II no es compatible con tu móvil, entonces no estará disponible para que lo compres. Si te interesa jugar Total War: Medieval II, debes saber que ya puedes hacer el registro previo en la Google Play, aunque podrás descargarlo a partir del 7 de abril.