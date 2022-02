A pesar de que los cables USB C no son infalibles porque existe un cable USB C que puede espiar todo lo que escribes, la popularidad de los cables USB C sigue en aumento. De hecho, parece que en 2023 múltiples dispositivos tendrán USB C, pero, ¿por qué?

En 2023 múltiples dispositivos electrónicos solo usarán puertos USB C. Este cambio se debe a que la Unión Europea quiere que todos los dispositivos usen el mismo tipo de puerto, el USB C. De hecho, según las declaraciones que ha dado la Unión Europea al respecto, parece que el cambio a USB C más que una posibilidad, es una decisión tomada. Sin embargo, la UE no ha emitido un comunicado oficial sobre el cambio a USB C.

Toma en cuenta que el cambio de puerto que plantea la UE no solo incluye a los móviles Android, sino también a los iPhone e incluso a múltiples dispositivos electrónicos más. Asimismo, esta era una medida que la UE ya tenía planeada desde hace un tiempo, pues desde hace un par de años ya se sabía que la Unión Europea quería que el USB C fuese la única forma de cargar el móvil.

Al parecer entre los planes de la Unión Europea está el aprobar a mediados del año 2022 la propuesta que quiere hacer que todos los dispositivos tengan puertos USB C. Además, la UE les dará a las empresas 6 meses para que se adapten y comiencen a sacar dispositivos que solo tengan puertos USB C. Entonces, se espera que a mediados del año 2023 todos los dispositivos tengan USB C.

Los dispositivos que solo tendrán USB para 2023

Como hemos dicho anteriormente, los planes de la Unión Europea son que múltiples dispositivos electrónicos usen puertos USB C. Para ser más específicos, los dispositivos que solo tendrán USB C para 2023 son los siguientes:

Teclados.

Mouse o ratones.

Smartwatches.

Juguetes.

Tablets.

Auriculares.

Ordenadores.

Móviles Android e iPhone.

Que todos los dispositivos electrónicos que mencionamos anteriormente usen USB C permitirá que la comunicación e interacción entre ellos sea mejor. Toma en cuenta que apartando la mayoría de los móviles Android, existen múltiples dispositivos que siguen usando cables MicroUSB.

Asimismo, no cabe duda de que a una de las empresas a las que más afecta esta medida de la UE es a Apple. Toma en cuenta que todos los dispositivos de Apple usan puertos Lightning, por lo que cambiarlos todos a USB C representa un gran cambio. De cualquier forma, habrá que ver si la compañía de la manzana se vale de algún medio legal para no usar puertos USB C en sus dispositivos.

Ahora, como la mayoría de dispositivos electrónicos en Europa tendrán puertos USB C en 2023, tienes que conocer las ventajas y desventajas de tener un móvil con USB C. Por otro lado, en Androidphoria también queremos saber ¿cuál es tu opinión sobre las medidas que está tomando la UE para que todos los dispositivos tengan USB C?