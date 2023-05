TikTok trabaja en su propio ChatGPT: su nombre es Tako

TikTok se une al frenesí de la IA con su nuevo chatbot llamado “Tako”. Esta nueva función representa la incursión de la plataforma en el mundo de la Inteligencia Artificial y tiene como objetivo ayudar a los usuarios a descubrir contenido entretenido e inspirador dentro de la aplicación. Aunque aún se encuentra en la fase inicial de exploración, TikTok ha realizado pruebas con usuarios seleccionados en Filipinas.

Con este movimiento, TikTok busca competir con otras plataformas, como DALL-E 2 de OpenAI. Algunos consideran que esta es la respuesta de TikTok al lanzamiento de My AI, el chatbot de Snapchat impulsado por ChatGPT de OpenAI, que fue presentado como una función de pago en febrero.

1/ We're in the early stages of exploring chatbot tools with a limited test of Tako with select users in the Philippines. Tako is an AI-powered tool to help with search and discovery on TikTok.

— TikTokComms (@TikTokComms) May 25, 2023