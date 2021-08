¿Imaginas poder comprar directamente desde TikTok ese artículo que se volvió viral en la red y todos desean? Ahora podrás hacerlo, porque TikTok ya permite integrar las tiendas de Shopify. ¿Compras en la aplicación como en Instagram? Sí, TikTok lo vuelve a hacer y nosotros te contamos todos los detalles al respecto.

TikTok y Shopify se alían para que vendas online desde tu perfil

Aunque la monetización de vídeos no está disponible, eso no significa que no puedas ganar dinero usando TikTok. Muchos tiktokers ganan pasta por publicitar marcas, con anuncios que llevan a servicios externos o con los nuevos regalos en los comentarios, pero ahora hay un nuevo método.

TikTok se alió con Shopify para crear TikTok Shopping, una nueva funcionalidad que permitirá vender a través de esta red social directamente desde tu perfil. Sí, como lo lees, ahora podrás agregar una pestaña de compras a tu perfil y sincronizarla con tu catálogo virtual de Shopify. Además, la aplicación también permitirá añadir enlaces directos a productos de tu tienda en tus publicaciones, como el sticker de ventas de Instagram.

¿Por qué ambas compañías decidieron alcanzar este acuerdo? Harley Finkelstein, presidente de Shopify, dijo algo al respecto:

“Los creadores están allanando el camino para un nuevo tipo de emprendimiento donde el contenido, la comunidad y el comercio son clave. (…) Al permitir nuevas experiencias de compra en la aplicación y el descubrimiento de productos en TikTok por primera vez, Shopify está impulsando la economía de los creadores en una de las plataformas sociales y de entretenimiento de más rápido crecimiento en el mundo”.

¿Algo más que decir? No podemos olvidar que TikTok es la plataforma de entretenimiento que más ha crecido en los últimos meses. Aparte, solo entre febrero de 2020 y febrero de 2021 aumentó en un 76 % la cantidad de tiendas virtuales en Shopify. ¿Qué tiene que ver esto último? Que muchos de los compradores llegan desde TikTok, así que esta alianza le cae de perlas a la plataforma y a sus usuarios.

Dónde están disponibles las tiendas de Shopify en TikTok

Esta nueva característica ya está en periodo de prueba, pero únicamente para usuarios de Shopify en Estados Unidos y Reino Unido. Además, la compañía anunció que en las próximas semanas les tocará a algunos usuarios en Canadá y, si todo va bien, en los próximos meses se irán expandiendo a otros mercados.

¿Qué necesitas para agregar tu tienda de Shopify en TikTok? Aparte de estar en uno de los países que mencionamos arriba, debes formar parte de TikTok for Business y solicitar acceso al programa piloto de esta funcionalidad a través del canal de Shopify en TikTok. También puedes echarle un ojo al blog de Shopify sobre sus tiendas en TikTok.