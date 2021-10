¿Qué hiciste tú cuando las plataformas de Facebook se cayeron por 6 horas el pasado 4 de octubre? Sin WhatsApp, Messenger ni Instagram disponibles, muchas personas quedaron totalmente incomunicadas. Algunas recurrieron a Twitter para averiguar qué estaba pasando, mientras que otras se fueron a Telegram para poder hablar con sus amigos, familiares o clientes. Ese día mucha gente descargó Telegram por primera vez.

De hecho, Telegram recibió tantos usuarios durante la caída de Facebook que, por momentos, no iba bien y parecía que también se caería. Eso finalmente no ocurrió, por suerte. El caso es que Telegram ganó 70 millones de nuevos usuarios ese día y desde entonces no ha parado de crecer. Gracias a ese impulso, ahora ya podemos confirmarte que Telegram ha alcanzado las 1000 millones de descargas en Google Play Store… ¿se acerca el fin de WhatsApp?

Telegram sigue creciendo, pero aún está muy lejos de WhatsApp y Messenger

Con poco más de mil millones de descargas en la Google Play Store, Telegram ya es la cuarta app de mensajería más usada en todo el mundo. Eso sí, está lejísimo de los primeros lugares. WhatsApp y Messenger tienen ambas 5000 millones de descargas en Google Play Store.

La otra app que supera a Telegram es WeChat que en 2018 pasó los 1000 millones de usuarios activos y que ahora debería tener algo más porque ha mejorado bastante en los últimos años. No te podemos dar cifras exactas de WeChat, ya que esta app se usa principalmente en China y allá no se distribuye por medio de la Play Store.

También es importante resaltar que desde principios de este año Telegram se distribuye en su sitio web oficial como APK y esas descargas no suman al contador de la Play Store. De todas formas, no creemos que las descargas de Telegram APK hagan una diferencia. Por otra parte, debes saber que Google Play Store solo cuenta como nuevas descargas las que se hacen por primera vez desde un dispositivo. Si has descargado varias veces Telegram en tu móvil, solo te contarán la primera.

Asimismo, ten en cuenta que la cantidad de descargas de una app no es igual a la cantidad de usuarios activos. Seguramente muchos usuarios que descargaron Telegram para chatear cuando las apps de Facebook se cayeron, volvieron a usar WhatsApp cuando todo se reestableció y no han vuelto a usar Telegram. Según la propia Telegram, en realidad solo tienen más de 500 millones de usuarios activos.

Así que, aunque es verdad que Telegram se ha vuelto más popular este año, tampoco hay que malinterpretar el dato de las descargas. Y tú… ¿estás usando más Telegram que WhatsApp últimamente? Coméntanos.