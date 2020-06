Luego de una larga espera, la app de mensajería que compite frente a frente con WhatsApp, Telegram, ha comenzado a probar las videollamadas en iPhone. Si bien ya se sabía que Telegram iba a tener videollamadas en 2020, nadie conocía la fecha exacta en la que esta función iba a llegar a la aplicación en cuestión.

Pero, no todas son buenas noticias, y es que las videollamadas no se han activado para la versión estable de Telegram, ¿qué quiere decir esto? Que solo la pueden hacer videollamadas aquellos usuarios que poseen instalada la última versión beta de la aplicación… Aunque esto no es todo, y es que además se debe contar con un dispositivo móvil con iOS (iPhone o iPad) para poder hacer uso de esta nueva función.

Telegram prueba las videollamadas en iOS

Gracias a la publicación que ha realizado un usuario en Reddit, específicamente en el subreddit de Telegram, hemos podido saber cómo funcionan las videollamadas en la app, como así también cómo se activan. Según lo mostrado por este usuario, para poder realizar una videollamada es necesario activar la opción de “Funciones experimentales” dentro de los ajustes de la app.

Una vez activada esa opción, para poder realizar una videollamada se debe pinchar en el nuevo botón dedicado que Telegram ha añadido en los perfiles de los contactos dentro de la app. Eso sí, no pienses que por tener la beta de Telegram en tu iPhone podrás realizar videollamadas con cualquier persona, claro que no, pues la app de mensajería solo deja realizar videollamadas a aquellos usuarios que cuenten con la versión beta.

Cabe destacar que el funcionamiento es un tanto “parecido” al de las videollamadas de WhatsApp. Eso sí, aún se deben mejorar ciertos parámetros, pues la calidad de las videollamadas disminuye y mucho cuando se utilizan los datos móviles.

¿Cuándo llegarán las videollamadas de Telegram a Android?

Como bien dijimos más arriba, de momento solo pueden acceder a las videollamadas de Telegram aquellos usuarios que cuenten con la versión beta 6.3 en adelante para iOS, aunque también se espera que esta función llegue a aquellos usuarios que cuenten con la última versión beta de la app para Android. No se sabe nada sobre la fecha en la que se activarían las videollamadas en el sistema operativo móvil de Google, por lo que quedamos a la espera de que Telegram anuncie algún tipo de información en las próximas semanas.

Fuente | Reddit