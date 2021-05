Hay formas muy curiosas de dañar un smartphone sin tener que tocarlo físicamente o inyectarle virus. En el pasado, ya te hablamos de un temible fondo de pantalla para Android que estropea móviles como por arte de magia. Ahora, se ha descubierto una historia de Instagram que puede bloquear tu móvil Android o iPhone con tan solo abrirla. Esta Storie fue creada y publicada originalmente por el usuario de Instagram @pgtalal con la intención de hacer colapsar cualquier smartphone de la manera más inesperada posible.

La historia en cuestión es una imagen que simple a vista es inofensiva. Se trata de una línea de texto en árabe que, en español, dice “mira la historia más tarde” en un fondo gris sin nada especial. Aun así, todos los que vieron esta Storie en su Instagram terminaron con el móvil congelado, en algunos casos sin poder usar otras aplicaciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo una simple historia de Instagram puede bloquear un teléfono? Te lo explicamos enseguida.

Cómo una historia de Instagram está bloqueando móviles Android e iPhone

Si abres la Storie de Instagram de la que aquí hablamos, antes de que termines de verla, tu móvil quedará congelado y dejará de responder. ¿A qué se debe esto? Según lo que nos explica Arun Maini, un popular youtuber británico que se reunió con unos expertos en ciberseguridad para resolver este misterio, lo que causa el problema son un par de stickers ocultos en la Storie que son extremadamente grandes. Para ser más específicos, el tamaño de estos stickers es un número de 18 dígitos. Ten en cuenta que el tamaño normal de los stickers de Instagram es un valor de entre 0 y 1.

Por si aún no lo pillas, lo que contiene la Storie no es solo texto: también tiene dos stickers (uno de encuesta y otro de cuenta regresiva) que están tan ampliados que ni siquiera caben en la pantalla de un móvil. ¡No caben ni en la pantalla de un cine! Y eso es lo que hace que los teléfonos colapsen. Intentan renderizar algo demasiado grande y se quedan cortos en potencia.

No todos los smartphones mueren con esta Storie

En realidad, no todos los teléfonos Android se bloquean con esta historia. Si tienes un móvil de gama alta con 8, 12 o 16 GB de RAM, puedes verla perfectamente sin problemas. Los móviles modernos de gama media con 6 GB de RAM sufrirán al abrirla, pero no se congelarán del todo. Pero los móviles de gama baja, media-baja o viejos de 4 GB de RAM o menos, literalmente mueren al abrir esta historia. ¿Por qué? Pues porque están siendo forzados a abrir de golpe una cantidad de información que sus componentes no pueden procesar, por lo que el sistema colapsa.

En cuanto a los móviles iPhone, todos se bloquean al abrir esta historia, incluso los más nuevos con 6 GB de RAM, según las pruebas de Arun Maini. Pero esto no se debe a que los iPhone sean menos potentes. La culpa es de iOS. A diferencia de Android que es un sistema más abierto que puede ejecutar lo que sea, iOS es un sistema operativo limitado que no está diseñado para reproducir contenido exageradamente grande.

¿Cómo reparar mi móvil bloqueado por una historia de Instagram?

Si cometiste el error de ver la Storie de @pgtalal y tu móvil se bloqueó, la buena noticia es que lo puedes reparar de forma muy fácil. Lo único que debes hacer es reiniciarlo. Si tu móvil es Android, simplemente mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y luego vuélvelo a encender para seguir usándolo. Si tienes un iPhone, entonces haz esto:

Pulsa el botón de subir volumen y suéltalo.

Pulsa el botón de bajar volumen y suéltalo.

Por último, mantén presionado el botón de apagar la pantalla hasta que se reinicie.

Después de reiniciar el móvil, te recomendamos desinstalar Instagram y volverla a instalar de Google Play Store o App Store para evitar secuelas.

¿Por qué Instagram permite crear una Storie así de peligrosa?

Instagram no permite crear historias con stickers de un tamaño tan inmenso que dañe los teléfonos. Pero @pgtalal, el creador de la Storie de la muerte, no es un usuario cualquiera. Esta persona es de hecho un desarrollador Full-Stack que sabía muy bien lo que hacía. Así que no se trata de un accidente o un error inesperado de Instagram, sino más bien de una vulnerabilidad explotada de la plataforma.

Lo que hizo @pgtalal es utilizar un proxy HTTP para modificar manualmente el tamaño los stickers antes de llegar a los servidores de Instagram. Si no usa esta herramienta, la app de Instagram no le permitiría modificar estos valores. Pero él usó un proxy HTTP como intermediario para saltarse las limitaciones que la aplicación establece por seguridad.

Como dato curioso, Arun Maini logró contactar a la persona detrás del perfil @pgtalal y aparentemente es un chaval de solo 14 años que aprendió a programar por cuenta propia desde los 11 años. Además, ya encontró otra curiosa manera de bloquear los móviles de la gente a través de Instagram con un truco que consiste en usar una serie de caracteres que la app no sabe cómo manejar.

Por suerte, estas historias maliciosas ya no se pueden replicar, pues Instagram ha parcheado las vulnerabilidades. No obstante, eso no significa que no haya otras vulnerabilidades en la app esperando a ser descubiertas y explotadas. Así que ten mucho cuidado con lo que ves en Instagram.