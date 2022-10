ChromeOS, el sistema operativo de los Chromebooks, es el hazmerreír de la comunidad de gamers en PC, pues no es compatible con el enorme catálogo de juegos de Windows y solo permite jugar a títulos de Android (y Linux). Además, los portátiles que llevan ChromeOS suelen tener especificaciones modestas, lo cual dificulta aún más jugar a juegos de PC en este sistema operativo.

Sin embargo, Google está haciendo un gran esfuerzo para que ChromeOS se gane el respeto de los gamers. Hace poco presentaron los Cloud Gaming Chromebooks (portátiles optimizados para los juegos en la nube) y en marzo de este año lanzaron Steam para ChromeOS, luego de ser anunciado en 2020. Eso sí, la versión de Steam que llegó a ChromeOS a principios de este año es una alpha que solo está disponible para descargar en un grupo pequeño de Chromebooks de gama media-alta.

De hecho, el requisito mínimo que pedía Steam para instalar su cliente en ChromeOS era un procesador Intel i5, i7 o mejor, lo que dejaba fuera a la mayoría de Chromebooks. Afortunadamente, Google ha ampliado el programa de pruebas de Steam en ChromeOS, que ahora es compatible también con los procesadores i3 de Intel y Ryzen 3 de AMD.

¿Tienes un Chromebook económico? Solo si es de los nuevos podrás instalarle Steam

Una aclaratoria muy importante que hay que hacer es que la nueva compatibilidad de Steam con portátiles de gama baja solo es posible si estos usan un procesador Intel de 11ª generación. Esto significa que si tienes un Chromebook con un Intel i3 de 10ª generación, entonces seguirás quedando imposibilitado de instalar Steam.

Si no sabes de qué generación es el procesador de tu Chromebook, puedes buscarlo en su hoja de especificaciones. Pero técnicamente todos los Chromebooks lanzados después de 2020 deberían ser compatibles con Steam. Si tu portátil fue lanzado en 2020 o antes, lamentable no podrás instalarle Steam. Tampoco podrás hacerlo si no tiene 8 GB de RAM de como mínimo.

De momento, hay otra limitante para usar Steam en ChromeOS y es que obligatoriamente debes activar el modo desarrollador en tu Chromebook y pasarte al canal para desarrolladores para poder utilizar el cliente de Valve. Considerando que la versión para desarrolladores de ChromeOS es menos estable que la normal, esto puede suponer un problema para muchos. Sea como sea, es una buena noticia que Google ya esté comenzando a ponerse serio con el gaming en ChromeOS.

Fuente | 9to5Google