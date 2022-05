Luego de acompañar a los usuarios desde comienzos de 2018, Spotify Stations cierra como servicio independiente, aunque las estaciones se quedarán un poco. La plataforma de música en streaming considera que la aplicación no cuajó correctamente, así que decidió darle de baja y no invertir más recursos en ella. Descubre los detalles y cómo podrás seguir disfrutando de tus estaciones de radio en Spotify desde la app principal.

Spotify Stations no caló entre los usuarios y por eso lo cerrarán

Spotify Stations llegó al mercado australiano en enero de 2018, y luego expandió sus servicios a Estados Unidos y otras regiones en 2019. Sin embargo, el lanzamiento global nunca se dio y ahora sabemos que Spotify decidió dar de baja este servicio a partir del 16 de mayo.

Esta aplicación se lanzó como una competencia directa de Pandora y ofrecía una experiencia similar a la de la radio tradicional: canciones elegidas al azar que iban sonando durante el día, con cada estación manejando una temática en específico. Al comienzo cada estación es realmente aleatoria, pero con el paso del tiempo el algoritmo de Spotify va adaptando la música según las preferencias del usuario.

Si no sabías nada sobre las estaciones de radio de Spotify, puede que la idea te suene genial y no entiendas por qué deciden cerrar el servicio. Sin embargo, todo apunta a que el proyecto no salió como la compañía esperaba, pues nunca anunciaron un lanzamiento global y Spotify Stations se quedó para siempre como una beta. ¿La razón? No la sabemos, pero quizás tenga que ver con que había que instalar una aplicación aparte para disfrutar del servicio.

La comunicación de cierre se dio a través de un correo electrónico que recibieron todos los usuarios del servicio y mencionaba los siguientes puntos clave: el servicio dejará de funcionar el 16 de mayo de 2022, las aplicaciones móviles de Stations serán retiradas de las tiendas y el reproductor web también dejará de estar disponible. No obstante, hay una pequeña sorpresa entre la mala noticia.

Podrás migrar tus estaciones a Spotify para seguirlas disfrutando

Aunque Spotify Stations cerrará como aplicación independiente, los usuarios podrán seguir disfrutando de sus estaciones favoritas en la app principal de Spotify. Sí, las estaciones no desaparecerán, sino que seguirán ahí para siempre.

¿Cómo puedes acceder a ellas? Sencillo, solamente debes dirigirte a la página web de Spotify Stations y ahí encontrarás un botón que te permitirá hacer la migración. Es el que se llama «Listen on Spotify» y luego de presionarlo podrás acceder a tus estaciones de radio favoritas dentro de la plataforma principal de Spotify.

No sabemos cómo se verá esta característica desde la aplicación para móviles con Android o iOS, pero seguramente será un apartado nuevo que se integrará en breve.

¿Eras de los que utilizaba este servicio? ¿Qué piensas sobre el cierre como plataforma independiente? Por cierto, ¿sabías que Spotify ya es parte del metaverso? Sí, Spotify Island llegó a Roblox y promete horas de diversión y música.