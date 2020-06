Tidal es un servicio de streaming que combina audio sin pérdida y videos musicales de alta definición. Gracias a ello, muchos lo consideran como uno de los rivales más fuertes que tiene Spotify. Pero ahora, se reveló que Spotify integrará vídeos para competir con Tidal.

Spotify está por agregar una característica muy interesante dentro de la pantalla de “Now Playing” en un futuro no tan lejano. Al parecer, la aplicación te permitirá ver vídeos de las canciones que estés escuchando en ese momento.

Jane Manchun Wong, la bloguera e ingeniera inversa que hace poco reveló que Google Maps mostraría las tarifas de Uber, encontró y usó la opción de vídeo para la pantalla “Now Playing” de Spotify. Sin duda alguna, es una característica que llama bastante la atención de los usuarios de esta plataforma.

En el tweet que publicó, se puede ver la futura interfaz de pestañas en la que los usuarios tendrán la posibilidad de cambiar entre Canvas, Album Art y Vídeo. Eso sí, aún no se ha descubierto qué se mostrará exactamente en la sección de vídeo. La foto del tweet que se encuentra bajo estas líneas lo deja bastante claro:

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020