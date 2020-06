Los mapas de Google no paran de recibir novedades y la próxima que llegará es realmente interesante, Google Maps mostrará los precios de Uber e incluirá nuevas funciones para ayudar a los usuarios del transporte público.

Las conexiones de Google tanto con Uber como con el transporte público harán que viajar sea mucho más fácil.

Google planea mostrarte las tarifas de viaje de Uber directamente en Google Maps. La herramienta se vinculará al servicio de transporte, estudiará tu ruta y te mostrará tarifas precisas. Por el momento parece que esta opción estará limitada a Uber, pero todo apunta a que se incluirán otras plataformas similares cuando la nueva característica esté disponible.

Google Maps incluirá otra nueva función que permite a las personas elegir si desean usar una bicicleta hacia la estación de autobús, metro o tren más cercana; ir en coche o usar un servicio de transporte como Uber. Además, también hay una opción de auto-rickshow (triciclos motorizados) y otra para motocicletas.

Jane Manchung Wong fue quien publicó en Twitter las fotos de las nuevas características. Tal como debes estar imaginando, Google está agregando opciones para ayudar a los viajeros que usan el transporte público a diario.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020