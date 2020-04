Cuando compras un móvil tan costoso como alguno de los tres Galaxy S20, lo mínimo que esperas es que todo funcione a la perfección, ¿no? Sin embargo, la tecnología a veces es caprichosa, y siempre hay una pequeña posibilidad de que algo salga mal.

En este caso, no estamos ante una catástrofe, pero resulta que algunas versiones de Pokémon GO están dando problemas en los nuevos Galaxy S20. Te comentamos los detalles y cómo solucionarlo fácilmente.

Las últimas versiones de Pokémon GO fallan en los Galaxy S20, y es culpa de Niantic

Desde los foros de Samsung, muchos usuarios de los nuevos Galaxy S20 han reportado que Pokémon GO está fallando en sus dispositivos Android. Estos, aseguran que la aplicación de Niantic se congela una vez que termina de cargar, haciendo imposible su uso.

Los usuarios comentan que el problema se presenta desde la versión 0.170.0 en adelante, y que no importa si la descargan desde la Play Store o la Galaxy Store. Hasta donde se sabe, el problema vendría de parte de Niantic, pero no se conocen detalles oficiales sobre la razón del error, ya que la desarrolladora no ha respondido. ¿Cuánto tardarán en dar la cara? No lo sabemos, aunque hay una solución temporal.

Cómo solucionar el error de Pokémon GO en los Galaxy S20

Los usuarios del nuevo buque insignia de Samsung han dado con una solución a su problema. Para resolverlo, sencillamente basta con instalar una versión previa a la 0.170.0 (del 26 de marzo de 2020). Por supuesto, esta no es una solución oficial, y hará que te pierdas de algunas novedades.

Asimismo, si Niantic no lanza pronto una versión corregida para los Galaxy S20, probablemente esta solución deje de servir. ¿La razón? Porque te atrasarías demasiado respecto a nuevas funciones, en especial ahora que han decidido adaptar Pokémon GO al confinamiento.

Por supuesto, nosotros te ponemos la solución en bandeja, y por eso te dejamos enlaces para descargar el APK de la versión 0.163.9, la anterior a la que da problemas. Esta versión es la necesaria para los Galaxy S20 (procesador con instrucciones ARMv8), y si no sabes instalar un APK, te invitamos a revisar este artículo.

Hasta el momento no se reportan errores en otros Galaxy, pero si sucediese, te recomendamos probar con una versión anterior a la 0.170.0. Puede que este APK te funcione, pero puede que no, ya que es para el set de instrucciones ARMv8. En este último caso, tendrás que buscar el APK correcto en algún servicio como APKMirror o APK Pure.

Esperamos que te haya ayudado este pequeño tutorial, y que ahora puedas disfrutar de Pokémon GO en tu Galaxy S20 sin problema.