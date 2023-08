La serie Redmi 12 ha vendido 300 mil unidades en solo 3 días

Recientemente, Xiaomi lanzó los teléfonos inteligentes Redmi 12 4G y Redmi 12 5G en el mercado indio, y los resultados de ventas han sido asombrosos. En solo tres días, la serie Redmi 12 ha vendido 300 mil unidades en el país. Por supuesto, la cifra se refiere a las ventas combinadas de ambos dispositivos. Aun así, el volumen de ventas en tan pocos días sigue siendo elevado.

Los Redmi 12 4G y Redmi 12 5G se hicieron populares rápidamente en India debido a su bajo precio y características equilibradas. Xiaomi afirma que la serie Redmi 12 ha recibido una gran respuesta de la gente. Indudablemente, estos dispositivos han redefinido la experiencia del teléfono inteligente premium, con un gran diseño y un rendimiento excepcional.

Thank you India for the overwhelming response!

Your unwavering support has been indispensable in making this achievement a reality.

We are thrilled to announce the #Redmi12 Series witnessed an astounding sale of 300,000 units.

This remarkable success underscores the… pic.twitter.com/L6TFRDxiIH

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) August 4, 2023