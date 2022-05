Pronto el UFS 3.1 dejará de ser el tipo de almacenamiento que todos quieren tener en sus dispositivos inteligentes. ¿Por qué? Pues porque Samsung ha presentado oficialmente el formato UFS 4.0, la próxima generación de las unidades de almacenamiento para móviles y tablets.

Aunque hemos visto como ya se ha comenzado a apostar por otros formatos de almacenamiento en móviles (como lo hizo el Black Shark 5 al incorporar un SSD), no cabe duda de que el UFS continúa siendo el estándar. El Universal Flash Storage es el tipo de almacenamiento que usan la gran mayoría de los teléfonos Android y todo parece indicar que Samsung está listo para llevarlo al siguiente nivel.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Samsung ha revelado su nuevo formato de almacenamiento: UFS 4.0. Además, el fabricante surcoreano ha brindado detalles importantes sobre las mejoras que trae esta nueva tecnología respecto al UFS 3.1. Asimismo, garantiza que este nuevo almacenamiento ha recibido la aprobación del JEDEC, la asociación que vela por el cumplimiento de los estándares establecidos para la fabricación de chips.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022