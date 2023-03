La última actualización de Samsung, One UI 5.0 basado en Android 13, ha sido muy bien recibida por los usuarios, quienes ya esperan con ansias la próxima actualización: One UI 6.0, basado en Android 14. Aunque Samsung no ha confirmado su llegada, se espera que en julio o agosto ya esté disponible una versión beta, con un lanzamiento estable a finales de 2023.

Sin embargo, no todos los dispositivos Galaxy recibirán la actualización a One UI 6.0 basado en Android 14. Samsung ha publicado una lista de dispositivos que obtendrán estos cambios y algunos modelos antiguos no están incluidos. Android 13 será la última actualización importante del sistema operativo para los teléfonos y tabletas Galaxy de la lista.

Dispositivos Samsung Galaxy que no recibirán Android 14 ni One UI 6.0

Quizás te estás preguntando si tu teléfono o tablet Galaxy recibirá la próxima actualización de Android 14 y One UI 6.0, entonces debes estar atento a la siguiente lista, porque hay algunos dispositivos que no serán elegibles.

Estos son los dispositivos Samsung Galaxy que no recibirán la actualización One UI 6.0 y se quedarán con Android 13.

Galaxia S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxia S20 / Galaxia S20+ / Galaxia S20 Ultra

Galaxy Nota 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z plegable 2

Galaxia A22 (LTE/5G)

Galaxia A32 (LTE/5G)

galaxia a51

galaxia a71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Estos dispositivos ya recibieron su tercera actualización importante con One UI 5 basado en Android 13 y seguirán recibiendo parches de seguridad durante un tiempo más.

Por otra parte, los últimos Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra probablemente serán los primeros en recibir Android 14 y One UI 6.0, seguidos por los móviles de la serie S más antiguos y también los próximos Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5.

Samsung anunció cambios en su política de soporte de firmware

Samsung ha anunciado recientemente un cambio significativo en su política de soporte de firmware. La compañía ha aumentado el período de soporte de firmware para algunos de sus dispositivos de dos a tres años y se ha comprometido a admitir ciertos dispositivos con cuatro actualizaciones principales de SO.

La serie insignia S21 de Samsung (incluido el S21 FE) y todos los posteriores de la serie S son elegibles para cuatro actualizaciones de sistema operativo. Esto también se aplica a Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 y modelos posteriores. Esta es una gran noticia para los usuarios de Samsung a quienes les preocupaba que sus dispositivos se quedaran obsoletos demasiado pronto.

La nueva política de soporte de firmware traerá beneficios

En general, la decisión de Samsung de ampliar el soporte de firmware para algunos de sus dispositivos, es un paso significativo para garantizar que sus usuarios puedan conservar sus dispositivos durante más tiempo sin tener que preocuparse por quedar obsoletos demasiado pronto.

Aunque algunos Galaxy no recibirán Android 14 ni One UI 6.0, el compromiso de Samsung de brindar soporte a sus dispositivos por períodos más largos es bienvenido. Será interesante ver cómo Samsung continúa mejorando su política de soporte de firmware en el futuro.

Las actualizaciones de software son muy importantes para los móviles. Estas suelen contener correcciones de errores, parches de seguridad y nuevas funciones que pueden mejorar el rendimiento y la funcionalidad del teléfono.