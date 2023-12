El Galaxy M14 5G ya puede actualizar a Android 14

El calendario de Samsung para actualizar a sus dispositivos compatibles con Android 14 prosigue. En esta ocasión, el modelo afortunado ha sido el Samsung Galaxy M14 5G, pues ya está recibiendo la opción para actualizar a One UI 6.0 desde algunos países de Asia.

Vale la pena mencionar que, en el caso de este móvil, sería la primera gran actualización que recibirá en el tiempo total de asistencia, con probabilidades de que luego alcance a otras dos actualizaciones de esta índole hasta el final. Sea como sea, la capa de personalización basada en Android 14 ya se encuentra lista para instalarse en los Galaxy M14 5G operativos.

Ya puedes actualizar tu Galaxy M14 5G para que reciba Android 14

Irak, Marruecos, Arabia Saudita, Turquía, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos ya tienen disponible la opción para actualizar el Galaxy M14 5G a One UI 6.0, bajo el firmware M146BXXU2BWK8 junto al parche de seguridad correspondiente a noviembre de 2023. Se supone que dentro de poco, la actualización alcance al resto de Asia y así a todo el mundo.

Para los que están en los países antes mencionados, ya pueden encontrar la gran actualización yendo a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Se trata de una actualización bastante pesada, así que es recomendable estar conectado a la red WiFi. Con una velocidad de red decente, no debería tardar demasiado en descargarse.

One UI 6.0, la capa de personalización basada en Android 14, trae novedades interesantes, desde el punto de vista de la interfaz, seguridad, rendimiento y widgets adicionales. Estará disponible para una amplia variedad de dispositivos Samsung, por lo que si todavía no sabes si tu móvil entra en el paquete, no dudes en comprobarlo desde su lista oficial.

Diciembre parece ser el mes en donde actualizarán varios de los modelos pendientes, así que seguramente el Galaxy M14 5G no será el único. Se espera que los siguientes días también comience a llegar la actualización para muchos otros dispositivos.

