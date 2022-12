¿Samsung no se cansa de actualizar móviles a Android 13? Ya llevan más de 50 dispositivos actualizados a la última versión de Android y no piensan parar. Ahora es el turno del Samsung Galaxy M13, un móvil que llegó al mercado a mediados de este año con Android 12 instalado de fábrica y que ahora ya puede actualizar a Android 13. La actualización aterriza a través de la capa de personalización One UI 5.0 que ha comenzado a llegar a los Galaxy M13 de Europa.

Se espera que esta actualización esté disponible para todos los Galaxy M13 vendidos alrededor del mundo antes de que finalice este 2022. A continuación, te contamos todos los detalles de la llegada de Android 13 al Galaxy M13. Vamos allá…

Todas las novedades para el Galaxy M13 que trae Android 13 con One UI 5.0

De acuerdo al reporte de SamMobile, esta actualización a Android 13 es para el número de modelo SM-M135F del Galaxy M13, que entendemos que corresponde al Samsung Galaxy M13 4G, aunque hace unos días se informó que el Samsung Galaxy M13 5G también estaba recibiendo la ansiada actualización. Así que, sea cual sea el Galaxy M13 que tengas, muy pronto recibirás las siguientes novedades:

Android 13

One UI 5

Parche de seguridad de noviembre de 2022 .

. Correcciones de bugs y mejoras de rendimiento.

También se incluye una interfaz rediseñada, el cambio en el nombre de algunas de las aplicaciones de Samsung, un menú de ajustes simplificado, nuevos emojis para el teclado de Samsung y un mejor editor de contenido multimedia (incluyendo funciones especiales para las Stories).

Cómo actualizar tu Samsung Galaxy M13 a Android 13

Si cuentas con un Galaxy M13, puedes actualizarlo a Android 13 de la siguiente manera:

Ingresa en los Ajustes de tu Galaxy M13.

de tu Galaxy M13. Pulsa la opción Actualización de software .

. Finalmente, toca en Descargar e instalar.

Es posible que tras hacer esto recibas un aviso de que aún no hay ninguna actualización disponible. En ese caso, simplemente espera e inténtalo uno o varios días más tarde. De cualquiera manera, no tienes que preocuparte por actualizarlo, ya que te debería llegar automáticamente una notificación a tu móvil indicando que ya puedes actualizar a Android 13 con One UI 5.0 cuando esté disponible.