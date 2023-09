Los Galaxy Buds son para muchos, y sobre todo para los audiófilos, los mejores auriculares Bluetooth del mercado. Lastimosamente, no están al alcance de todos, pues su modelo más económico cuesta 80 euros. Samsung es consciente de esto y ya se prepara para lanzar un variante más asequible de sus famosos auriculares.

La página web oficial de Samsung Alemania ha publicado el manual de los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds FE que deberían ser anunciados oficialmente junto con el Galaxy S23 FE muy pronto. Enseguida te contamos todos los detalles.

Galaxy Buds FE, los primeros auriculares Bluetooth de la serie Fan Edition

Los Galaxy Buds FE se han filtrado con el número de modelo SM-R400N. Según las imágenes halladas en el manual, su estuche de carga tendrá un diseño similar al de los Galaxy Buds 2 Pro, con una forma cuadrada redondeada y un puerto USB-C. Los auriculares en sí contarán con el diseño típico de la serie junto con unas puntas de ala, similares a las que se encuentran en los Galaxy Buds+ para una mejor sujeción.

Se dice que estarán disponibles inicialmente en blanco, pero también saldrán a la venta en negro y otros colores. El estuche tendrá indicadores de carga y batería dentro y fuera, así como un acabado brillante, pero se podrá proteger fácilmente de los arañazos con una funda.

Si bien la información filtrada no revela las especificaciones de los Samsung Galaxy Buds FE, se cree que tendrán cancelación activa de ruido, pues poseen dos micrófonos en cada auricular. Eso sí, no tenemos ni idea acerca del soporte de carga inalámbrica, pero al ser una versión económica de los Galaxy Buds 2, entenderíamos si no ofrecen esta característica.

¿Precio de los Galaxy Buds FE y cuándo se podrán comprar?

Se espera que Samsung anuncie los Galaxy Buds FE en las próximas semanas o meses. Se rumorea que su precio rondará los 100 dólares o euros, en línea con el de los Galaxy Buds2 y Galaxy Buds2 Pro, aunque particularmente nosotros esperamos que sean aún más baratos.

Los Galaxy Buds FE siguen siendo un misterio en muchos sentidos, pero esperamos saber más sobre ellos pronto. Mantente al tanto de las novedades.