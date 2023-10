Respuestas del cuestionario del 27 de octubre de Disney 100 años TikTok

Aún quedan algunos días para formar todo el mazo de la segunda semana del juego de cartas de Disney en TikTok. Si todavía no las has podido conseguir a todas, ¡no desesperes! El cuestionario del 27 de octubre te permitirá acceder a 2 cartas de forma simple y rápida.

Como hacemos a diario aquí, te brindaremos las 5 respuestas correctas para que puedas obtener esas dos cartas en cuestión de segundos. Eso sí, a nosotros nos han salido cartas en blanco, por lo que todo parecería indicar que Disney está dificultando y mucho conseguir cartas nuevas mediante esta misión.

Aquí están las respuestas correctas del cuestionario del 27 de octubre de Disney 100 años

Echándole un vistazo rápido al cuestionario del día de hoy, podemos notar que Disney ha basado sus preguntas en el mundo de Ratatouille, como así también en dos de los personajes más conocidos de Marcel, ¿quiénes? Star-Lord y Thor.

Si aún no has completado el cuestionario, sigue leyendo y descubre cuáles son las 5 respuestas correctas. Recuerda que el cuestionario es el mismo en todo el mundo, por lo que no importará el país en el que vivas.

Pregunta 1

¿Cuánto mide aproximadamente la carpa de la atracción Remy’s Ratatouille Adventure?

Respuesta correcta: 3 metros de alto y 4 de ancho (1.ª opción).

Pregunta 2

¿Cuál NO es una escena de Ratatouille que se pueda ver en la atracción Remy’s Ratatouille Adventure en EPCOT?

Respuesta correcta: La visita de Remy al apartamento de Linguini (2.ª opción).

Pregunta 3

En Galaxia Wander, ¿qué es Sylvia?

Respuesta correcta: Zbornak (3.ª opción).

Pregunta 4

¿Qué Guardián de la Galaxia es de la Tierra?

Respuesta correcta: Star-Lord (4.ª opción).

Pregunta 5

¿Cuál es el nombre del mundo de Thor?

Respuesta correcta: Asgard (3.ª opción).

Sin más nada que agregar sobre el tema, aprovechamos la ocasión para aconsejarte cambiar las cartas repetidas de Disney 100 con amigos. Es extremadamente importante que te deshagas de aquellas cartas que tienes más de dos veces en tu mazo.