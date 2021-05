La familia Redmi Note de Xiaomi es una de las más aclamadas dentro del sector. Y uno de los grandes exponentes es el Redmi Note 8, un teléfono que arrasó en términos de ventas, normal viendo su precio cuando llegó a España.

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally!

As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb

— Xiaomi (@Xiaomi) May 20, 2021