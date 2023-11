Si bien ya demostramos que el Dimensity 9300 supera al Snapdragon 8 Gen 3 en varias cosas, este último sigue siendo el rey de AnTuTu. Desde su lanzamiento hace algunos días, el chip de Qualcomm ha ido rompiendo el récord de este benchmark una y otra vez a través de distintos dispositivos.

Sin embargo, la serie que tiende a dominar esta aplicación de pruebas no había aparecido, hasta ahora. AnTuTu tiene un nuevo rey (otra vez), pues ya se filtró el puntaje del nuevo Nubia para el mercado gamer. El RedMagic 9 Pro acaba de reventar AnTuTu y es el nuevo rey global de la potencia bruta.

¡Casi 2,3 millones de puntos en AnTuTU 10! El RedMagic 9 Pro es una bestia

Nos gustaría decir que es una sorpresa, pero los RedMagic casi siempre están en lo más alto del top de AnTuTu. Ahora, el RedMagic 9 Pro hace lo propio al destrozar el récord impuesto por sus rivales. Una filtración apunta que el nuevo smartphone gamer de Nubia alcanzó los 2.290.773 puntos en AnTuTu 10 y se agendó el récord mundial en este bechmark.

Con su Snapdragon 8 Gen 3 + 24 GB de RAM LPDDR5X + almacenamiento UFS 4.0 de 1 TB, el RedMagic 9 Pro dejó en el terreno a otros grandes: al Xiaomi 14 Pro (2.038.541 puntos), al OnePlus 12 (2.110.808 puntos) y hasta al iQOO 12 Pro (2.169.893 puntos).

La puntuación de este terminal es una locura, pues roza los 2,3 millones de puntos con una tranquilidad que sorprende. Estos fueron sus registros individuales:

CPU : 516.397 puntos.

: 516.397 puntos. GPU : 904.492 puntos.

: 904.492 puntos. Memoria : 457.734 puntos.

: 457.734 puntos. UX (Experiencia de uso): 412.150 puntos.

Ahora bien, ¿cómo es que el que RedMagic 9 Pro y otros de generaciones anteriores siempre logran resultados tan buenos? La respuesta es bastante sencilla: primero, son móviles gamers cuya principal baza es exprimir al máximo todos sus recursos (su software está diseñado para ello); segundo, cuentan con un chip especial que optimiza el rendimiento (RedMagic R2, no sabemos si esta vez llegará el R3); y tercero, pero más importante, su sistema de refrigeración siempre es superior al de móviles regulares.

Esto último ayuda un montón a mantener las temperaturas a raya, lo que hace que el throttling no se haga presente y no merme el rendimiento. De hecho, aunque todavía no tenemos imágenes de este nuevo RedMagic, es altamente probable que cuente con refrigeración activa. Desconocemos si habrá una nueva versión del sistema de refrigeración ICE (actualmente va por el 11.0), pero seguro que volveremos a encontrar una cámara de vapor + ventilador.

¿Cuándo se lanzará el RedMagic 9 Pro? ¿Habrá una versión Pro+?

Según la propia Nubia, el RedMagic 9 Pro se lanzará el próximo 23 de noviembre en China. Ahora bien, las generaciones recientes sugieren que debería lanzarse el modelo Pro y otro Pro+.

No obstante, en octubre se filtró que los modelos certificados fueron los RedMagic 9 y 9 Pro. ¿Será que vuelven a cambiar de variantes? Sea como sea, los RedMagic 9 prometen un montón.