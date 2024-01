Después de una mejora en el rendimiento del Chromecast con Google TV tras la última actualización, vienen cosas buenas. Ahora no tendrás que transmitir la pantalla de tu móvil al Chromecast como una medida desesperada para saber si te estarán llamando mientras tienes el móvil lejos, porque tu Google TV te mostrará una notificación en tiempo real.

Así es. Google se solidariza con sus usuarios, interconectando más sus servicios para evitar que pierdas llamadas importantes en lo que te distraes mirando TV. El escenario no es raro, siendo que muchos acostumbran a dejar el móvil en silencio o en vibración cuando miran una peli o una serie. Y esto, aunque indique nuestra disposición a desconectar de todo, podría también hacernos perder un aviso importante. Con la nueva medida de Google, se pretende evitar este tipo de escenario.

The Chromecast with Google TV (4K) seems to be getting a new feature that lets you receive incoming call notifications from select apps on your TV. Google Meet seems to be one app that'll support this feature.

I previously spotted hints of this feature in the Android TV 14 beta,… pic.twitter.com/imbGoMlJzT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 16, 2024