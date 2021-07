¿Tienes un móvil Realme X2, C12 o C15? Si tu respuesta es afirmativa, tenemos una excelente noticia para ti. Realme acaba de lanzar la actualización estable a Android 11 para este trío de smartphones. La actualización también incluye Realme UI 2.0, la última versión de la capa de personalización de estos móviles, con la que se añaden muchas funciones nuevas y mejoras de optimización para los tres modelos.

Todos los detalles de la actualización a Android 11 para los Realme X2, C12 y C15

La actualización para los Realme X2, C12 y C15 está llegando vía OTA, aunque se ha desplegado por lotes. Eso significa que la actualización no está llegando a todos los móviles a la vez. Si no te ha aparecido la notificación para instalar Android 11 en tu Realme, no te preocupes. Sigue esperando que en los próximos días saldrá.

Por si te interesa, aquí tienes los números de compilación de la actualización a Android 11 con Realme UI 2.0 para estos tres smartphones:

Realme X2 : RMX1992EX_11.F.20/ RMX1992AEX_11.F.20

: RMX1992EX_11.F.20/ RMX1992AEX_11.F.20 Realme C12 : RMX2189_11.C.05

: RMX2189_11.C.05 Realme C15: RMX2180_11.C.05

Registro de cambios de la actualización a Android 11 de los Realme X2, C12 y C15

¿Qué novedades incluye esta actualización? Todas las de Android 11 y Realme UI 2.0, así como los siguientes cambios:

Personalización Ahora se admiten los iconos de terceros para las aplicaciones en la pantalla de inicio. 3 estilos de modo oscuro: mejorado, medio y suave; los fondos de pantalla y los iconos pueden ajustarse al modo oscuro, y el contraste de la pantalla puede ajustarse automáticamente a la luz ambiental.

Sistema Se han añadido animaciones meteorológicas para ofrecer una experiencia más interesante. Efectos de vibración optimizados para la introducción de texto y el juego.

Launcher Ahora puedes eliminar una carpeta o combinarla con otra.

Seguridad y privacidad Se puede activar o desactivar el “Bloqueo de aplicaciones” en los Ajustes rápidos. Nuevo mensaje de batería baja: cuando la batería de tu teléfono es inferior al 15%, puedes enviar rápidamente un mensaje para compartir tu ubicación con personas específicas. Funciones SOS más potentes. Información de emergencia: puedes mostrar rápidamente tu información personal de emergencia a los primeros en responder. La información puede mostrarse incluso cuando la pantalla está bloqueada. Optimización del Gestor de permisos: ahora puedes elegir “Permitir sólo una vez” para los permisos sensibles para proteger mejor tu privacidad.

Juegos Puedes cambiar la forma de invocar al Asistente de Juegos.

Comunicación Puedes compartir tu hotspot personal con otros mediante un código QR.

Fotos Se ha optimizado la función de edición de fotos con algoritmos mejorados y más efectos y filtros.

Nube de HeyTap Puedes hacer una copia de seguridad de tus fotos, documentos, ajustes del sistema, datos de WeChat y mucho más, y migrar fácilmente a un nuevo teléfono.

Cámara Se ha añadido la función de zoom inercial que hace que el zoom sea más suave durante la grabación de vídeo. Se ha añadido la función de nivel y cuadrícula para ayudarte a grabar mejores vídeos.

Realme Lab Añadida la cápsula de sueño, que te ayuda a programar el tiempo de inactividad y a asegurar tu tiempo de sueño.



Y tú… ¿ya actualizaste tu Realme a Android 11? Coméntanos qué te pareció.