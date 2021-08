La compañía china Realme ya ha confirmado el lanzamiento del Realme Book, su primer ordenador portátil, para el 18 de agosto. ¡Y viene con novedades!

Tal y como se ve en uno de los teasers del lanzamiento, el Realme Book lleva incorporado un software para usar cualquier smartphone Realme en el propio ordenador. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el desarrollo del software Realme PC Connect. ¡No te lo pierdas!

Trying out some new features of the upcoming products by #realme! pic.twitter.com/3KBbfUmx8x

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) August 9, 2021