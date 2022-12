Una de nuestras marcas de móviles favoritas acaba de anunciar que dos de sus más exitosos modelos de gama media van a comenzar a recibir la nueva versión del sistema operativo de Google. Así es, Android 13 y Realme UI 4.0 ya está comenzado a llegar en los Realme 9 Pro, Realme 9i 5G y a continuación te contamos cómo obtener esta actualización en tu móvil.

Los Realme 9 Pro y 9i 5G ya están recibiendo Android 13

El Realme 9 Pro llegó al mercado a inicios de este año con Android 12 de fábrica y la tercera versión de la capa de personalización de la marca (Realme UI 3.0). Pues bien, así como su hermano mayor (Realme 9 Pro+) recibió hace una semana esta actualización, ahora llegó el momento de que el Realme 9 Pro reciba Android 13 y Realme UI 4.0 con la versión de firmware «RMX3471_11.C.08».

Por su parte, el Realme 9i 5G se lanzó al mercado hace 4 meses y vino con la misma configuración de fábrica que el móvil anterior (Android 12 y Realme UI 3.0). La versión de firmware que trae Android 13 a este móvil es la «RMX3471_11.C.08».

¿Cómo actualizar los Realme 9 Pro y Realme 9i 5G a Android 13?

Lo primero que tienes que saber es que, por ahora, Android 13 solo está llegando a un 15 % de los usuarios de los Realme 9 Pro y 9i 5G. Esto se debe a que los fabricantes suelen desplegar las actualizaciones de manera escalonada.

Pero no te preocupes, si aún no la has recibido, en las próximas semanas ya deberías tenerla disponible en tu móvil. Y… ¿Cómo saber si ya puedo actualizar a Android 13? Pues muy fácil, solo sigue estos pasos:

Abre los ajustes de tu móvil Realme.

de tu móvil Realme. Ahora, pulsa sobre la opción Actualización de software .

. Finalmente, si está disponible, presiona en Descargar e instalar y listo.

Y tú… ¿Ya actualizaste tu Realme 9 Pro o 9i 5G a Android 13?