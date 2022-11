Este 8 de noviembre se presentará en Indonesia el Realme 10, que será el mayor rival del recién lanzado Redmi Note 12. Más tarde, el 17 de noviembre, la marca hará oficial en China sus nuevos Realme 10 Pro y 10 Pro+ para complementar la serie. Pero antes de que todo esto ocurra, Pricebaba y el filtrador Mukul Sharma se han encargado de revelar las especificaciones principales de esta nueva serie de smartphones de Realme.

Ya sabemos, en líneas generales, cómo serán cada uno de ellos. Acompáñanos a conocerlos.

#realme10 Clash White, the kinda colourway that will blow your mind away! Hit 🤍 if you're here for it. #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/1Zgf1uno7j

— realme (@realmeglobal) November 3, 2022