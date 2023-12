Ya sabemos qué procesador usarán los Huawei Nova 12

Estamos a muy poco de ver el lanzamiento de los nuevos Huawei Nova 12 en China, y por supuesto, las filtraciones no se han hecho esperar. Huawei traerá al menos 4 variantes: la versión Lite (llamada Vitality Edition), la versión estándar, la Pro y la Ultra. Ahora, gracias a los informantes, sabemos cuáles serán los procesadores de estos móviles.

La serie Huawei Nova 11 en el mercado global incluyó uno de los procesadores de Qualcomm en su interior. Sin embargo, esta nueva gama de móviles que está por salir será diferente, pues se ciñe a los procesadores de la propia marca Huawei, salvo por una excepción. A continuación, te lo contaremos todo.

Estos son los procesadores que tendrá la serie Huawei Nova 12

La filtración viene de la popular cuenta Digital Chat Station. En una de sus publicaciones, reveló que el Huawei Nova 12 Lite (Vitality Edition) tendrá como procesador el Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Por otro lado, el Huawei Nova 12 Pro incluirá el procesador Kirin 8000 5G.

El Huawei Nova 12 Ultra, en su caso, tendrá como cerebro el Kirin 9000 SL. En el caso de la versión vainilla, no se sabe cuál será su procesador, aunque no tardará demasiado en revelarse de forma oficial. Otro rumor es que posiblemente veamos lucir por primera vez en esta serie el procesador Kirin 9000S.

Aunque se creía que los procesadores Kirin no traerían novedades este 2023, no ha sido del todo cierto. Ya lo vimos en el Huawei Mate 60, y ahora podrían volver a tener presencia aunque algo tarde, en caso de repetir el Kirin 9000S. No se sabe a ciencia cierta cuándo los Huawei Nova 12 llegarán al mercado global, pues tan solo están a nada de lanzarse en China. Será cuestión de esperar para comprobar que su aterrizaje en el resto del mundo sea con las mismas especificaciones.

Fuente | Gizmochina