Los proyectores de Xiaomi nos encantan porque además de tener unas especificaciones muy buenas, también son una forma de acceso muy económico a Android TV. De hecho, puedes montar un cine en casa de gran calidad por muy poco dinero.

Sin embargo, hasta ahora estos proyectores tenían un pequeño problema que no nos gustaba. No tenían Netflix instalado, y no había forma de hacerlo salvo con este truco. Pero Xiaomi ha dado un paso el frente, y ahora agregó soporte para Netflix a sus proyectores.

Los proyectores de Xiaomi ya tienen Netflix, y no tienes que hacer nada más que actualizar

En específico, el modelo que ha recibido esta esperada aplicación es el Mi Smart Compact, el proyector más importante de Xiaomi a nivel global. Netflix llega a este dispositivo a través de la actualización vR804 de su firmware (Android 9 Pie). La información ha sido dada a conocer por un usuario francés de Twitter desde su cuenta.

Además de esa novedad, la nueva compilación también corrige algunos errores menores en el menú principal, y pule el código de Android 9 Pie para un mejor funcionamiento. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que no tienes que hacer absolutamente nada para tener Netflix en tu proyector Xiaomi, tan solo espera a que la actualización automática se realice y Google lo dejará listo para ti.

La certificación de Netflix para poder utilizar su app en los proyectores Xiaomi de forma oficial es un gran paso adelante. ¿La razón? Casi ningún fabricante de proyectores inteligentes con Android TV tiene soporte oficial de Netflix y deben recurrir a métodos de instalación alternos.

Como ya mencionamos, hasta ahora el Mi Smart Compact es el único proyector que ha recibido la actualización, pero casi seguro que pronto serán más modelos.

Por cierto, ¿quieres saber cómo montar ese cine en casa del que te hablamos al inicio? Chequea este análisis que le hicimos al Xiaomi Mi Smart Compact hace unas semanas, seguro que correrás al comprarlo al terminar de leer.