Poco después de que la serie Huawei P30 fuera lanzada en la primera mitad de 2019, el gobierno de Estados Unidos impuso un veto a la compañía que, entre otras cosas, le impide usar los servicios y aplicaciones de Google en sus móviles. Sin embargo, esta sanción no aplica para los dispositivos que llegaron al mercado antes de que el veto fuera impuesto, por lo que los Huawei P30 sí pueden usar las aplicaciones de Google sin problemas.

Aprovechando esa ventaja que tiene la serie, Huawei quiere lanzar un nuevo P30 Pro en este 2020 con apps de Google, según reporta Huawei Central. ¿Cómo se supo esto? Pues en la página web oficial de Huawei Alemania hay una promoción donde aparece este nuevo dispositivo bajo el nombre de “Huawei P30 Pro New Edition”. Si bien la web no revela otros detalles del móvil, todo apunta a que tendrá apps de Google y enseguida te explicamos por qué.

Así será el Huawei P30 Pro 2020: pocos cambios, pero manteniendo las apps de Google

A principios de este año, Huawei lanzó una versión renovada del P30 Lite a la que agregaron el sufijo “New Edition”. Este dispositivo llegó con más memoria RAM y almacenamiento que el original, pero sin abandonar los preciados servicios de Google. Por ello, es muy posible que Huawei vaya a repetir esta estrategia con su último buque insignia que disfrutó de las apps de Google, el P30 Pro.

Y es que, al ser un móvil de una serie que se presentó antes del veto, el nuevo Huawei P30 Pro 2020 podría traer perfectamente aplicaciones de Google como Play Store, Gmail, Google Maps, etc. Ahora bien, en cuanto a especificaciones técnicas, probablemente no veremos cambios en el aspecto fotográfico, pues la cámara cuádruple del P30 Pro original se mantiene vigente en la actualidad. Tampoco esperemos ver cambios en la RAM y almacenamiento, ya que el modelo original no necesita mejoras en este apartado.

Lo que sí es posible que cambie el P30 Pro 2020 del móvil original es el diseño y quizás la pantalla y el procesador. De todas formas, solo estamos especulando, pues no se conocen detalles de sus especificaciones. De acuerdo a la web que filtró este nuevo móvil, el 15 de mayo se pondrá en marcha la promoción que lo tiene como protagonista, por lo que es probable que Huawei presente al P30 Pro 2020 antes de esa fecha. Aquí te informaremos si surge alguna novedad al respecto, así que mantente atento.