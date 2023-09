¿Por qué tu móvil emitirá una alerta este 14 de septiembre en Barcelona?

Si vives en Barcelona o su área metropolitana, tendrás que estar prevenido, pues el 14 de septiembre tu móvil sonará emitiendo una alerta que no debe escandalizarte. Se trata de un simulacro por parte de Protección Civil, con la intención de probar sus sistemas de alerta ante cualquier eventualidad peligrosa para los ciudadanos.

Desde la mañana del 14 de septiembre hasta mediodía, los móviles en diferentes zonas de Barcelona empezarán a emitir alarmas escandalosas, alertando el simulacro y confirmando que, en efecto, el aviso generalizado funciona. Se trata de un mensaje que se emite de manera radiofónica, por lo que no será nada que ponga en riesgo tu seguridad. No es algo que guarde tus datos o te invada el móvil más que para pasar un mensaje.

Estas son las horas y las zonas que recibirán la alerta desde los móviles el 14 de septiembre en Barcelona

El portal de Protección Civil no solo ha dado la noticia sobre la alerta, sino que además, ha explicado la forma de reaccionar frente a ella, al igual que su horario según la zona en donde suceda. Al ser un simulacro, no debes preocuparte. Lo mejor es tomarse el aviso con calma y esperar a que termine, y si no lo recibes, comprobar que no lo hayas desactivado por accidente.

Los horarios y las zonas que estarán involucradas en este simulacro son las siguientes.

10:00 AM: Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet.

Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. 11:00 AM: ciudad de Barcelona.

ciudad de Barcelona. 12:00 PM: Vallès Occidental.

Vallès Occidental. 1:00 PM: Baix Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat.

De modo que ya sabes, si vives en alguna de estas zonas, está previsto que el 14 de septiembre tu móvil reciba una alerta durante la mañana.