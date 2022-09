Si eres asiduo a nuestra web, probablemente hayas notado que en los últimos meses se redujeron la cantidad de artículos sobre las pruebas de cámaras de DxOMark. No es que ya no les prestamos atención, pero es que Xiaomi y otras marcas ya no están enviando sus móviles a DxOMark para probarlos.

Desde hace algunos meses, los fabricantes de smartphones hicieron a un lado al que todos considerábamos uno de los mejores benchmarks sobre fotografía móvil. Pero, ¿por qué está pasando esto?

Conseguir los primeros puestos de la tabla es complicado y eso no le gusta a las marcas

En junio, el CEO y fundador de Xiaomi, Lei Jun, señaló que sus Xiaomi 12S no serían enviados a los laboratorios de DxOMark para que probaran sus cámaras. En aquel momento, Jun apuntó que llevar uno de sus topes de gama al test de DxOMark era demasiado costoso. Además, agregó que confiaban lo suficiente en su alianza con Leica para asegurar que las cámaras superarían cualquier expectativa.

Al final, la propia DxOMark compró un Xiaomi 12S Ultra y lo puso a prueba, determinando que tenía excelentes cámaras, pero no lo suficiente para entrar el top 3. Con eso quedaba zanjado el asunto de Xiaomi, pero esta no es la única compañía que no está enviando sus dispositivos a prueba.

Hace poco, el director general de DxOMark, Frédéric Guichard, fue abordado sobre este tema en una entrevista. Guichard no se centró en el caso Xiaomi, sino que habló de todos los fabricantes. Su respuesta fue que los OEM no estaban enviando sus móviles a prueba porque es muy difícil que un nuevo modelo ocupe el primer lugar de la tabla.

Guichard sabe que todas las marcas quieren la corona, o al menos un puesto en el podio, pues es lo que les permite promocionarlos como móviles con cámaras fantásticas. Tanto es así, que este año DxOMark tuvo que inventarse otra insignia más allá de la puntuación: los sellos DxOMark Gold, Silver y Bronze Camera, que se otorgan a los smartphones con mejores cámaras, sin necesidad de estar en la cima. Sin embargo, ni siquiera estas insignias parecen ser suficientes para que los fabricantes se animen.

No hay quejas con las pruebas de DxOMark por parte de las marcas, son fiables

Como dato adicional, el CEO comentó que ningún fabricante se queja de las pruebas o metodología utilizadas por DxOMark, pues las consideran fiables. No obstante, las marcas no se sienten cómodas pagando para poner a prueba sus nuevos terminales cuando incluso sus modelos de años anteriores pueden resultar mejores.

Ejemplos de esto podemos verlo en dos dispositivos: primero, el Xiaomi Mi 11 Ultra de 2021 sigue en el top 3, mientras el Xiaomi 12S Ultra de 2022 solo llegó al quinto puesto; segundo, el Huawei Mate 40 Pro+ de 2020 sigue en el cuarto puesto, mientras móviles de 2021 y 2022 no logran superarlo.

Esto no le gusta a los fabricantes, pero sucede por una sencilla razón: DxOMark ofrece una metodología y puntuación muy objetiva, que no se deja llevar porque un móvil sea más nuevo o más viejo. Para el laboratorio, un smartphone tiene mejor cámara o no la tiene, así de fácil.

Aparte, DxOMark en varias ocasiones ha asegurado que no vende puntos ni puestos en el ranking de su plataforma. Su modelo de negocio es el servicio de pruebas en sus laboratorios. Mientras, las puntuaciones para un móvil serán lo que dicten las pruebas, no dependerán de si un fabricante paga por el test o si DxOMark lo hace por sus propios medios.

Por otro lado, la otra forma de generar ingresos para DxOMark es su servicio de evaluación y ajustes para cámaras de smartphones. Al contratarlo, los expertos de la compañía ayudan a los fabricantes a optimizar los sensores fotográficos de sus dispositivos. Esto debería ayudarlos a obtener mejores puntajes en el ranking, pero el límite sigue siendo lo que marquen los resultados y la metodología.