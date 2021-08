¡Hay un nuevo filtro viral en TikTok! Hablamos del efecto de la app que te pone cara de bebe. ¿No te has enterado de esto? Pues tranquilo, aquí vas a ver cómo usar el filtro “Dueto bebé” de TikTok. ¡Este efecto ya es tendencia en Internet, así que no lo vayas a dejar pasar!

Cómo encontrar el efecto “Dueto bebé” en TikTok

Antes de nada, te adelantamos que el filtro acaba de llegar a la app. Recuerda que no te van a aparecer los efectos más nuevos de TikTok si no tienes actualizada la aplicación. Así que instala en tu móvil la última versión de TikTok antes de buscar el filtro “Dueto bebé”. En caso de que no sepas hacerlo, entra en este artículo y descubre cómo actualizar apps de forma manual en Google Play.

Por otra parte, al igual que el efecto “Recortar foto” de TikTok, encontrar este filtro en la app es muy sencillo. Sigue los pasos que vas a ver a continuación para que aprendas a hacerlo:

Entra en TikTok y pincha el ícono de la lupa , es decir, el botón “Tendencias”.

, es decir, el botón “Tendencias”. Pulsa el recuadro que dice “Buscar” .

. Copia las palabras “Dueto bebé” en el cuadro de búsqueda.

en el cuadro de búsqueda. En ese momento, vas a ver todos los tiktoks que se han grabado con este filtro.

que se han grabado con este filtro. Abre un vídeo y presiona el cuadro “Dueto bebé” (este se encuentra sobre el nombre de usuario de la persona que subió el tiktok).

(este se encuentra sobre el nombre de usuario de la persona que subió el tiktok). Toca el ícono de la cámara de color rojo .

. ¡Y listo, ya puedes empezar a hacer tus propios vídeos con este efecto!

¿No te aparece el filtro pese a que actualizaste la app? Entonces descarga TikTok Beta, ya que con esta versión de la red social es más fácil encontrar los efectos más nuevos de TikTok antes que nadie.

Así se usa el filtro “Dueto bebé” de TikTok

¿Seguiste al pie de la letra los pasos que te acabamos de mostrar? Perfecto, entonces solo falta que hagas esto:

Enfoca tu cara con la cámara trasera o frontal de tu móvil.

con la cámara trasera o frontal de tu móvil. Al hacer esto, vas a notar que se crea un dúo de forma automática . En la parte superior, el filtro te muestra cómo sería tu cara si fueras un bebé. En cambio, en la parte inferior del dúo puedes ver tu rostro actual. ¡Compara cuánto has cambiado y échate unas risas!

. En la parte superior, el filtro te muestra cómo sería tu cara si fueras un bebé. En cambio, en la parte inferior del dúo puedes ver tu rostro actual. ¡Compara cuánto has cambiado y échate unas risas! Pulsa el círculo de color rojo para empezar a grabar el vídeo.

para empezar a grabar el vídeo. Cuando tu tiktok esté listo, pincha el ícono de la palomita de color rojo .

. Luego presiona el botón “Siguiente” .

. En este menú pulsa sobre el botón “Publicar” para subir el vídeo a tu perfil.

Nuestra recomendación es que pruebes las 10 herramientas más usadas de CapCut al grabar con este filtro. ¡Así el resultado final de tus tiktoks va a ser mucho mejor!

¿Te gustó el efecto “Dueto bebé”? ¿Vas a hacer tiktoks con el filtro? Cuéntanos en los comentarios.