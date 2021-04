Pese a que ya lleva unos cuantos años en el mercado, Pokémon GO sigue contando con una legión de usuarios que cada día intenta cazar las criaturas pokémon más interesantes. Además, Niantic ahora premia a los jugadores que traen a otros usuarios, por lo que la base de usuarios no para de crecer.

Aunque si juegas usando un iPhone traemos malas noticias, ya que podrían haberte baneado por error. Por lo que parece, la compañía detrás del desarrollo de Pokémon GO ha comenzado a banear por error a un buen número de jugadores que usan el iPhone. ¿Lo peor? Que el soporte técnico de Niantic está ignorando completamente a los jugadores que han sido baneados.

El problema es que no es la primera vez que Niantic realiza baneos masivos por error a jugadores de Pokémon GO, lo que hace que el asunto sea más vergonzoso si cabe.

Thanks everyone who helped make noise about my ban. I hate to spam and do this sort of thing but after 3 weeks of bans and no replies i was desperate.

Luckily someone at Niantic has reached out is being super nice to look into for me. Hopefully we can get an outcome soon 💙

— 𝙒𝙃𝙔𝙇𝘿𝙀 (@WhyldeGamer) April 4, 2021